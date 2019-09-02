Pilav yemekten korkmayın!

Araştırmacılara göre bunu elde etmenin en iyi yolu, pirinci bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyip, 40 dakika süreyle kaynar suda pişirmek, sonra soğumaya bırakmak ve 12 saat süreyle buzdolabında tutmak. Sri Lankalı araştırmacılardan Sudhair James, "Soğutma şart, zira nişastanın eriyebilen kısmı olan amiloz, jelatinleşme sırasında granül oluşturuyor. 12 saat süreyle buzdolabında tutulduğundaysa, pirinç taneleri dışındaki amiloz molekülleri arasında hidrojen bağları oluşuyor. Ve bu, dirençli nişastaya dönüşüyor." dedi. James, soğuk pilavı yeniden ısıtmada bir sakınca olmadığını, bu işlemin dirençli nişastayı etkilemeyeceğini söyledi. Sri Lankalı araştırmacılar şimdi bu sürecin hangi tür pirinçte en iyi sonucu vereceğini ve başka yağların kullanılmasının etkisini araştırıyor.