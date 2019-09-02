Pilav yemekten korkmayın!

SOĞUK KARBONHİDRAT

Pirinç gibi nişastalı besinler iyi bir enerji kaynağı ve bu tür gıdaları vücut basit şekere dönüştürüyor. Kullanılmayan şeker vücutta depolanıyor ve hızla glikoza dönüşüyor.

Kandaki aşırı glikoz ise sonunda yağ olarak depolanıyor. Bilim insanları, yiyeceklerde değişiklik yapıp vücudu daha az kalori alacak şekilde kandırmanın yolunu araştırıyorlar. İngiliz araştırmacılar daha önce, makarnanın pişirildikten sonra soğutulmasının (soğuyan makarna yeniden ısıtılsa bile) glikoz düzeyini düşürdüğünü saptamıştı. En iyi şekilde "dirençli nişasta" oluşturmanın yollarını arayan ve 38 çeşit pirinç üzerinde denemeler yapan Sri Lankalı araştırmacılar, aynı durumun pirinç için de geçerli olduğunu belirtiyor. Bu tür nişasta, bağırsaklarda karbonhidratların sindirilmesinde devreye giren enzimlere karşı daha dirençli; dolayısıyla daha azı sisteme karışıyor.