Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yemekten korkmayın!

Pilavın kalorisini düşürmenin yolu bulundu. Bilim insanları pilavı daha az kalorili yapma yolunu buldu: Pirinci cevizi yağıyla pişirip, yarım gün buzdolabında bekletin.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 11:54
Pilav yemekten korkmayın!

Bilim insanları pilavı daha az kalorili yapma yolunu buldu: Pirinci cevizi yağıyla pişirip, yarım gün buzdolabında bekletin. araştırmacılara göre pilavı bu yöntemle hazırlamak, pirincin taşıdığı kaloriyi yüzde 60 oranında azaltıyor.

Pilav yemekten korkmayın!

Araştırmacılar, Amerikan Kimya Derneği'ne verdikleri bilgide, bu yöntemle pirinçteki nişastanın daha az sindirilebilir hale geldiğini ve vücudun normalde olduğundan daha az kalori aldığını anlattı. İngiliz beslenme uzmanlarıysa kilo vermek için hızlı formüller olmadığına dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pilav yemekten korkmayın!

SOĞUK KARBONHİDRAT

Pirinç gibi nişastalı besinler iyi bir enerji kaynağı ve bu tür gıdaları vücut basit şekere dönüştürüyor. Kullanılmayan şeker vücutta depolanıyor ve hızla glikoza dönüşüyor.

Kandaki aşırı glikoz ise sonunda yağ olarak depolanıyor. Bilim insanları, yiyeceklerde değişiklik yapıp vücudu daha az kalori alacak şekilde kandırmanın yolunu araştırıyorlar. İngiliz araştırmacılar daha önce, makarnanın pişirildikten sonra soğutulmasının (soğuyan makarna yeniden ısıtılsa bile) glikoz düzeyini düşürdüğünü saptamıştı. En iyi şekilde "dirençli nişasta" oluşturmanın yollarını arayan ve 38 çeşit pirinç üzerinde denemeler yapan araştırmacılar, aynı durumun pirinç için de geçerli olduğunu belirtiyor. Bu tür nişasta, bağırsaklarda karbonhidratların sindirilmesinde devreye giren enzimlere karşı daha dirençli; dolayısıyla daha azı sisteme karışıyor.

Pilav yemekten korkmayın!

Araştırmacılara göre bunu elde etmenin en iyi yolu, pirinci bir tatlı kaşığı ekleyip, 40 dakika süreyle kaynar suda pişirmek, sonra soğumaya bırakmak ve 12 saat süreyle buzdolabında tutmak. araştırmacılardan Sudhair James, "Soğutma şart, zira nişastanın eriyebilen kısmı olan amiloz, jelatinleşme sırasında granül oluşturuyor. 12 saat süreyle buzdolabında tutulduğundaysa, pirinç taneleri dışındaki amiloz molekülleri arasında hidrojen bağları oluşuyor. Ve bu, dirençli nişastaya dönüşüyor." dedi. James, soğuk pilavı yeniden ısıtmada bir sakınca olmadığını, bu işlemin dirençli nişastayı etkilemeyeceğini söyledi. Sri Lankalı araştırmacılar şimdi bu sürecin hangi tür pirinçte en iyi sonucu vereceğini ve başka yağların kullanılmasının etkisini araştırıyor.

Pilav yemekten korkmayın!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pilav yemekten korkmayın!
Pilav yemekten korkmayın!
BİZE ULAŞIN