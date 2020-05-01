Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek ...

, salgın nedeniyle evde kalma süresinin uzamasının normalden fazla yemek yemeye neden olabileceğine dikkat çekti. Bakanlık, "Aldığınız kaloriyi kontrol edin, haftalık menü planı yapın" sözleriyle vatandaşları uyardı ve örnek menüler hazırladı. İşte Ramazan'ı sağlıklı geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler ve örnek

Giriş Tarihi: 01.05.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 15:01
Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

Gerek koronavirüs nedeniyle evde kalma, gerekse ramazan ayı nedeniyle yeme alışkanlığında aşırıya kaçma sorunu ortaya çıkmaya başladı. Bunu dikkate alan da "Evde Kal Sağlıklı Beslen" adı altında yaptığı bilgilendirmede örnek menüler hazırladı ve şu uyarılarda bulundu:

Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

OBEZİTE HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR

"Vücut ağırlığı değişiminde en önemli risk grubu çocuklar, ergenler ve obez bireylerdir. Unutmayın obezite ve obeziteye bağlı kronik hastalıklar, toplum için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Fazla kilolu ya da obez olmak, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini arttırır.

BU BESİNLERİ MUTLAKA TÜKETİN

Yaşamın her döneminde olduğu gibi bu süreçte de yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle süt ve ürünleri, et, tavuk balık, yumurta, baklagiller, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler, tam tahıllı ekmek ve tahıllar (pirinç, makarna, bulgur), sebzeler ve meyvelerden yeterli miktarda alınmalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN

Mücadeleye bağışıklık sistemini güçlendirerek başlayın. A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzeler, portakal, mandalina ve elma gibi meyveleri bol bol yiyin. E vitamini de bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir. Bu nedenle yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar tüketin.

BEYAZ EKMEK YERİNE TAM TAHIL

Vücut ağırlığının denetiminde posa (lif) içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi önemlidir. Bunun için beyaz ekmek yerine tam tahıl ürünleri, pirinç yerine bulgur pilavı, sebze ve meyve sularının yerine meyvenin kendisini tüketin. Kuru baklagillerin tüketimini arttırın. Yiyecekleri iyice çiğneyin ve yavaş yavaş tüketin. Günlük 1.5-2 litre su tüketin. Haftalık mönü planı yapın ve bu doğrultuda alışveriş listesi oluşturun. Aç karnına yiyecek ve içecek alışverişi yapmayın.

Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

KIZARTMA DEĞİL IZGARA YİYİN

Küçük porsiyonlar tercih edin. Kızartma yerine ızgara, haşlama ve buharda ve fırında pişirme yöntemlerini seçin. Dışarıdan yiyecek sipariş etme durumlarında sağlıklı seçimler yapın. Yiyecek içecek alışverişi yaparken besin etiketlerini okuyun. Etikette yer alan porsiyon başına enerji ve besin öğesi içeriklerine dikkat edin. Hazır gıda paketlerindeki kalori, yağ, tuz ve lif bilgilerini okuyun. Aşırı tuz tüketiminden kaçının. "

Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

MENÜ 1

Sahur

  • Açık çay / Bitki çayı (şekersiz)
  • 1 adet büyük boy kuru hurma
  • 1 porsiyon mantarlı omlet (3 yemek kaşığı mantar, 20 gr kaşar peyniri, 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ile)
  • 1 avuç fındık (çiğ)
  • 2 ince dilim ekmek
  • (tam tahıllı, çok tahıllı vb.)
  • 1 orta boy elma
  • Domates-salatalık-yeşillik (yağsız)

Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

İFTAR

  • 1 kâse süzme mercimek çorbası
  • 1 porsiyon tavuk sote
  • 1 porsiyon nohutlu bulgur pilavı
  • 1 kâse yoğurt
  • 2 ince dilim ekmek (tam tahıllı, çok tahıllı vb.)
  • 1 küçük kâse kiraz
  • Az miktarda sütlü irmik helvası
  • Salata (yağsız)
Ramazan ayında kilo almamak için bu besinleri tüketin! İşte örnek iftar menüsü...

MENÜ 2

Sahur

  • Açık çay / Bitki çayı (şekersiz)
  • 1 adet büyük boy kuru hurma
  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 5 adet zeytin
  • 1 porsiyon peynirli poğaça
  • 1 ince dilim ekmek
  • (tam tahıllı, çok tahıllı vb.)
  • 1 kâse karışık hoşaf
  • (az şekerli veya şekersiz)
  • Domates-salatalık-yeşillik (yağsız)
SON DAKİKA