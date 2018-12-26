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Restoran çalışanından mide bulandıran itiraf!

Restoran çalışanından mide bulandıran itiraf!

Gıda Mühendisleri Odası pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor. İşte gıda mühendislerinden mide bulandıran mutfak itirafları...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





