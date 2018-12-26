Restoran çalışanından mide bulandıran itiraf! Gıda Mühendisleri Odası pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor. İşte gıda mühendislerinden mide bulandıran mutfak itirafları... Giriş Tarihi: 26.12.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 09:21 Restoran çalışanlarından mide bulandıran itiraf!
Gıda Mühendisleri Odası pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor. İşte gıda mühendislerinden mide bulandıran mutfak itirafları...
Restoran çalışanlarından mide bulandıran itiraf!
Antibiyotikli reçel "Reçel üretimi yapan bir firmada kazana bir su bardağı toz kimyasal karıştırılıyordu. Bir gün bu kimyasalı tedarikçiden ben teslim aldım. Hemen faturaya baktıp araştırdım. Bir çeşit antibiyotik. Patronla tartıştık.İşten ayrıldım"
Restoran çalışanlarından mide bulandıran itiraf!
Küllü helva! "Tahin ve tahin helvası üretilen işyerinde Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde ürünün kül miktarı yüksek çıktı. Düşürmenin tek yolu, susamı sertleştirmek için kullanılan sönmüş kirecin uzaklaştırılması. Kabul ettiremedim"
Restoran çalışanlarından mide bulandıran itiraf!
Zehirleyen dondurma "Bir dondurma fabrikasında şekil veren makineden çıkan hatalı dondurmaları bir varilde biriktirip sonra yeniden üretime katıyorlardı. Bu sebeple çocuk zehirlenmeleri meydana geldi."
Restoran çalışanlarından mide bulandıran itiraf!
Kurtlu kuruyemiş "Soğuk hava deposu yeterli olmadığından kuruyemişte kurtlanmaların önüne geçemedik. Depo, kurtlanmış ceviz içi ve kelebek kozalarıyla dolu bademle doldu. Kurtlu cevizler, ceviz tozu; kelebek kozalarıyla dolu badem...
Restoran çalışanlarından mide bulandıran itiraf!
...kayısı çekirdeğiyle yarı yarıya karıştırılarak badem toz haline getirildi ve piyasaya sürüldü."
Restoran çalışanlarından mide bulandıran itiraf!
Et işletmesinde 'yalan' sorgusu "Bir et işletmesine iş başvurusunda bulundum. Bana, "İyi yalan söyleyebilir misin?" diye soruldu. "Hayır" cevabını verdim. Bu, işi kaybettiren cevap oldu. Denetlemede "herhangi bir usulsüzlük yok" demem gerekiyormuş