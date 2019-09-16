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dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri yanlış beslenmedir. Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlara engel olmak ve hatta yeni saç oluşumunu desteklemek aslında sanılanın aksine oldukça kolay. büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler…

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:04
Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri yanlış beslenmedir. Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlara engel olmak ve hatta yeni saç oluşumunu desteklemek aslında sanılanın aksine oldukça kolay. büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler…

Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

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Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

Meyveler: Pek çok meyve güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır.

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