Saç dökülmesini durduruyor! İşte saç çıkaran o besin...

Saç dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri yanlış beslenmedir. Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlara engel olmak ve hatta yeni saç oluşumunu desteklemek aslında sanılanın aksine oldukça kolay. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Peki yetersiz beslenmeye bağlı saç dökülmesini engellemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte saç dökülmesine iyi gelen besinler…