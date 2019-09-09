Saçı azalan bu besinleri bol bol yesin! İşte kelliği önlediği bilinen besinler...

Saçlarınız seyrekleşmeye mi başladı? Kel kalmadan önce bu besinleri bol bol tüketin... Saç dökülmesini önleyen besinler sizi çok şaşırtacak! Saç dökülmesi birçok kişinin ortak problemleri arasında geliyor. Saç dökülmesinin farklı sebeplerinin olması yanı sıra hava kirliliği sağlıksız beslenme saç sağlığını etkileyen önemli faktörlerden. Işıl ışıl parlayan, hacimli ve gür saçları kim istemez ki? Sağlıklı saçlar denildiğinde aklımıza genellikle kozmetik ürünler ve düzenli uygulanan bakımlar geliyor. Ancak bu faktörler etkili olsalar da, sağlıklı ve gür saçların sırrı aslında beslenme alışkanlıklarımızda gizli! Peki sağlıklı saçlar için hangi besinleri tüketmeliyiz? Saç dökülmesini önleyen besinler neler? Saçı dökülenlerin bol bol tüketmesi gereken süper besinler nelerdir? Gür saçların sırrı hangi besinlerde saklı? İşte saçları dökülenlerin imdadına koşacak müthiş besinler...