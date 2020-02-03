Saçınız için evde kolayca hazırlayıp uygulayabileceğiniz güzellik kürleri

3. MUZ

Muzun sağlığımız için iyi olduğu bir sır değil. Muz potasyum açısından oldukça yüksek ve vücutlarımızı düzenlemeye yardımcı oluyor. Tüm bu büyük faydalar muzları saç maskeleri için inanılmaz bir seçim haline getiriyor. Muzlar vücudunuzun saçlarınızı daha güçlü ve daha kalın hale getirebilecek kolajeni sentezlemesine yardımcı olan mineral silis içerir. Bir muz saç maskesinin de saçınızı nemlendirerek ve kuru, kaşıntılı bir kafa derisinden kurtulmanızı sağlıyor. İki olgun muz ve yarım bardak hindistancevizi sütünü karıştırın. Saçınıza karışımı uygulayın ve 30 dakika bekletin, sonra maskeyi saçınızdan yıkayın.