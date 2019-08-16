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Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

Beyaz dişler hiç kuşkusuz herkesin sahip olamak istediği özelliklerden biridir. Dişler yediğimiz, içtiğimiz birçok şeyden etkilenir. Sağlıklı dişlerin sırrı öncelikle sağlıklı beslenme ve diş hijyenine dikkat etmekten geçer. Peki beyaz dişlere sahip olmak için neler yapmalıyız? Üretilen çeşit çeşit diş macunları her zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir. Son dönemde çıkan marketlerde satılan diş macunlarının sağlıksız olduğu yönündeki haberler kafanızı mı karıştırdı? Eğer bu ürünlere güvenmiyorsanız evde en doğalından kendi diş macununuzu yapabilirsiniz... İşte evde bembeyaz sağlıklı dişlere kavuşmanızı sağlayacak doğal tarifi...

Giriş Tarihi: 16.08.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 16:19
Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

Beyaz dişler hiç kuşkusuz herkesin sahip olamak istediği özelliklerden biridir. Dişler yediğimiz, içtiğimiz birçok şeyden etkilenir. Sağlıklı dişlerin sırrı öncelikle sağlıklı beslenme ve diş hijyenine dikkat etmekten geçer. Peki beyaz dişlere sahip olmak için neler yapmalıyız? Üretilen çeşit çeşit diş macunları her zaman istediğiniz sonucu vermeyebilir. Son dönemde çıkan marketlerde satılan diş macunlarının sağlıksız olduğu yönündeki haberler kafanızı mı karıştırdı? Eğer bu ürünlere güvenmiyorsanız evde en doğalından kendi diş macununuzu yapabilirsiniz... İşte evde bembeyaz sağlıklı dişlere kavuşmanızı sağlayacak doğal tarifi...

Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Peki ya seçimi? Eğer diş macununuzu evde doğal yöntemlerle kendiniz yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre.

İşte bembeyaz dişler için zerdeçallı diş macunu tarifi...

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Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

Zerdeçal, iyi bilinen bir diş beyazlatma bitkisidir. Dişlerinizi inci gibi parlatmaya ve plakların önlenmesine yardımcı olur. Çünkü zerdeçal tozu iltihap önleyici ve anti-mikrobik özelliklere de sahiptir. Aşağıya ana maddesi zerdeçal olan ve dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız sağlığınıza da fayda sağlayacak bir tarifi bırakıyoruz. Bu macunu hazırlamak 5 dakikanızı bile almayacak!

Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNU

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı

Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

Hazırlanışı:

Zerdeçal ve kabartama tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Ev yapımı diş macununuz hazır!

Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNUNUN FAYDALARI

Bu tarifte kullanılan tüm malzemelerin ayrı ayrı dişlere önemli faydaları bulunuyor. Zerdeçal, yukarıda da belirttiğimiz üzere anti-enflamatuar ve anti-mikrobiyal özelliğe sahip. Aynı dişleri beyazlatması ile de bilinir. Hindistan cevizi yağı, dişleri ve diş etlerini güçlendirir, diş çürümelerini önler. Kabartma tozu ise dişlerinizi temizleyen ovma etkisine sahiptir. (Hürriyet / Mahmure)

Sadece 5 dakikanızı alacak bu yöntemle dişleriniz bembeyaz olacak!

Dişleri fırçalarken yapılan hataları listeleyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Çoğu insan dişlerini önemsemiyor. Ancak sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülümseme için diş hijyenine dikkat etmeliyiz" dedi.

İşte dişleri fırçalarken kaçınılması gereken 10 hatayı Diş Hekimi Pertev Kökdemir şu şekilde sıraladı:

1. DİŞ FIRÇASINI ÇOK UZUN SÜRE KULLANMAK

Tutarlı kullanımla (haftada yedi gün, günde iki kez)bir diş fırçasının ortalama ömrü yaklaşık üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir çünkü kıllar aşınmış ve yıpranmış olur. Yıpranmış veya kırılmış kıllar ağzınızı düzgün temizlemez. Kıllar esnekliklerini kaybettikten sonra diş fırçanızı değiştirin. Günlük kullanımdan birkaç ay sonra bakteri ve besin parçacıkları diş fırçası üzerinde birikmeye başlar. Her üç ayda bir diş fırçanızı değiştirdiğinizden emin olun.

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