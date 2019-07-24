Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

Beyin insan vücudundaki en karmaşık organ ve muhtemelen bu evrende mevcut olan en karmaşık oluşumdur. Sinir sisteminin merkezi olarak görev yapan beynin, sağlığının bozulması hayatımızın son bulmasına sebep olabilir. Beyin sağlığı diğer organların da düzgün çalışması içi oldukça önemlidir. Beyin hastalıkları denilince akla ilk gelen ve oldukça ürkütücü olan tümörler sıklıkla görülebilen tedavi edilmez ise ölümcül olabilen hastalıklardandır. Beyin tümörü kulağa bile korkunç geliyor. İşte bu tümörlerden Heidi Spence'te 25 tane vardı ve doktorlar 6 ay ömür biçmişti... The Sun'ın haberine göre 45 yaşındaki Heidi Spence, doktorlara karşı çıktı ve hangi ilaçların onun için işe yarayacağını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı...