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  • Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi etti!

insan vücudundaki en karmaşık organ ve muhtemelen bu evrende mevcut olan en karmaşık oluşumdur. Sinir sisteminin merkezi olarak görev yapan beynin, sağlığının bozulması hayatımızın son bulmasına sebep olabilir. Beyin sağlığı diğer organların da düzgün çalışması içi oldukça önemlidir. denilince akla ilk gelen ve oldukça ürkütücü olan tümörler sıklıkla görülebilen edilmez ise ölümcül olabilen hastalıklardandır. kulağa bile korkunç geliyor. İşte bu tümörlerden 'te 25 tane vardı ve doktorlar 6 ay ömür biçmişti... 'ın haberine göre 45 yaşındaki Heidi Spence, doktorlara karşı çıktı ve hangi ilaçların onun için işe yarayacağını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 09:57
Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

insan vücudundaki en karmaşık organ ve muhtemelen bu evrende mevcut olan en karmaşık oluşumdur. Sinir sisteminin merkezi olarak görev yapan beynin, sağlığının bozulması hayatımızın son bulmasına sebep olabilir. Beyin sağlığı diğer organların da düzgün çalışması içi oldukça önemlidir. denilince akla ilk gelen ve oldukça ürkütücü olan tümörler sıklıkla görülebilen edilmez ise ölümcül olabilen hastalıklardandır. kulağa bile korkunç geliyor. İşte bu tümörlerden 'te 25 tane vardı ve doktorlar 6 ay ömür biçmişti... 'ın haberine göre 45 yaşındaki Heidi Spence, doktorlara karşı çıktı ve hangi ilaçların onun için işe yarayacağını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı...

Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

Heidi Spencer, beyninde keşfedilen 25 tümörden sonra adeta bir dedektife döndü.

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Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

Kabusu geçen yıl Anneler gününde başladı. Sağ bacağı uyuşan Heidi'ye yapılan testler, ve kemiklerine yayılmış dört akciğer kanseri evresini ortaya koydu.

Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

Sadece 6 ay ömrü kaldığını söyleyen doktorları umursamadı ve internetten hastalığını iyileştirecek yöntemlerini araştırmaya başladı.

Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

45 yaşındaki Heidi, hangi ilaçların onun için en iyi işe yaradığını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı.

Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!


İngiltere'nin önde gelen kanser merkezlerinden birinde uygulanan testle Heidi'nin beş geninin mutasyona uğradığını buldu. Bunlardan ikisinde de tedavi vardı.

Sadece 6 ay ömrün kaldı demişlerdi... Beynindeki 25 tümörü kendi tedavi etti!

Üç ay içinde tümörleri kayboldu ve kemiklerindeki ve akciğerlerindeki tümörlerde ise küçülmeler oldu.

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