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diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

Bu besinlerin fazlası zarar! olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu. İşte tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gereken besinler…

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:35
Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

Bu besinlerin fazlası zarar! olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu. İşte tüketirken porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gereken besinler…

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tüketirken bazen aşırıya kaçabiliyoruz. Ancak porsiyon sınırı ve kalori hesabı yapmadan yediğimiz bu besinler kilo ve hastalık olarak bize geri dönebiliyor.

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Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

Kuru bakliyatlar: Fasulye, mercimek, nohut, en çok tüketilen bakliyatlardır. Posa değeri yüksek ve sağlığa oldukça faydalı bir aile olan bakliyatlar, en önemli bitkisel protein kaynağı sınıfında yer alırlar ve hayvansal proteinlerin içerdiği kolesterolü içermezler.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

100 gram kuru baklagil yaklaşık olarak; 25 gram protein, 5 gram lif, 1,5 gram yağ içerir. Kalsiyum, demir, B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini ve bakır içerikleri de yüksek olan baklagiller haftada en az 2 kez tüketilmelidir.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

Tüketilirken dikkat edilecek husus ise porsiyonudur. Yemekleri dışında salata olarak da tüketilen baklagiller protein içeriği yüksek olmasına karşın karbonhidrat grubunda yer alır ve 4 yemek kaşığı bakliyat 1 dilim ekmeğin kalorisiyle eşdeğerdir.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu besinin fazlası zarar!

Ayrıca pilavsız bakliyat yenmez düşüncesiyle kalori alımı artarak kilo artışına neden olmaktadır. Bu sebeple özelikle kış aylarında daha sık tüketilen bakliyatın ama kalori açısından çok da masum olmadığı unutulmamalıdır.

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