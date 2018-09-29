Sağlıklı diye tüketiyoruz ama... Zehirliyor!

Markete girdiğinizde eliniz ilk olarak abur cubur ürünlere gidiyorsa bunu sınırlandırmanızda fayda var. İnsan sağlığı için oldukla zararlı oldukları bilinen bu ürünler, uzak durmanız gereken yiyeceklerin başında geliyor. Peki, uzak durmanız gereken yiyecekler hangileri? Balık konservesi Marketlerde kutu içinde satılan ton balığı gibi ürünleri çok seviyor olabilirsiniz ama bu zararlı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kısa sürede bozulabilecek bu yiyeceklerden uzak durmanız oldukça iyi bir tercih olacak. Jelibon ve sakızlı yiyecekler Günümüzde en çok sevilen atıştırmalık ürünlerden birisi olan jelibonlar ve sakızlı gıdalar içerdiği yüksek oranda kimyasallar nedeniyle oldukça zararlı ürünler arasında yer alıyor. Jelatin, sentetik aroma ve renklendiriciler kullanılarak elde edilen bu ürünlerden uzak durmalısınız. Kırmızı fasulye Kırmızı fasulye ancak yanlış pişirildiğinde oldukça zararlı bir yiyeceğe dönüşebiliyor. Uzun süre kaynatmadan tüketeceğiniz kırmızı fasulye zehirli olabileceğinden dikkatli olmanız gerekiyor. Mısır gevreği Genellikle çoğu kişinin sağlıklı bir besin olarak tükettiği mısır gevrekleri aslında hiç sağlıklı bir yiyecek türü değil. Mısır unu kullanılması nedeniyle içindeki tüm vitamin değerlerini kaybeden ve kiloya neden olan mısır gevreğini az miktarda tüketerek zararlarından korunabilirsiniz. Çikolatalı drajeler Renkli çikolatalı drajeleri çok seviyorsanız tüketim konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yoğun kimyasal madde, renklendirici kullanımı ile elde edilen bu drajeler lezzetli olmasına rağmen oldukça zararlı birer yiyecek türü olarak karşımıza çıkıyor. Siyah zeytin Oldukça şaşırtıcı bir bitki siyah zeytinler ile ilgili. Dünyada tamamen siyah renkte yetişen siyah zeytin yok bu nedenle sizin hazır bir şekilde aldığınız siyah zeytinler aslında boyanmış birer yeşil zeytin. Daha doğal ve sağlıklı bir seçim için siyah yerine yeşil zeytin seçmelisiniz.