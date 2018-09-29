Sağlıklı diye tüketiyoruz ama... Zehirliyor!

Siyah zeytin



Oldukça şaşırtıcı bir bitki siyah zeytinler ile ilgili. Dünyada tamamen siyah renkte yetişen siyah zeytin yok bu nedenle sizin hazır bir şekilde aldığınız siyah zeytinler aslında boyanmış birer yeşil zeytin. Daha doğal ve sağlıklı bir seçim için siyah yerine yeşil zeytin seçmelisiniz.