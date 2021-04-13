HaberlerGaleriSahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 08:49Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 08:55
Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...
Tüm dünyada etkisini sürdüren ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları hedef alan koronavirüs pandemisi, beslenme düzenimizin değiştiği Ramazan'da da bizi etkilemeye devam ediyor. Bu noktada yediğimiz besinler büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Yeterli ve dengeli planlanmış öğünlerle bu süreçte de bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz" diyerek Ramazan'da bağışıklığı düşürmeden beslenmenin önemini açıkladı.