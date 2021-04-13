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Haberler Galeri Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 08:55

Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...

Tüm dünyada etkisini sürdüren ve özellikle sistemi zayıf olanları hedef alan pandemisi, beslenme düzenimizin değiştiği 'da da bizi etkilemeye devam ediyor. Bu noktada yediğimiz besinler büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Yeterli ve dengeli planlanmış öğünlerle bu süreçte de bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz" diyerek Ramazan'da bağışıklığı düşürmeden beslenmenin önemini açıkladı.

Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, her koşulda önemli olan dengeli beslenmenin pandeminin olduğu 'da da bağışıklığımızı düşürmemek, daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Yeterli ve dengeli planlanmış öğünlerle bu süreçte de sistemimizin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini vücudunuza alabilirsiniz" diyor.

Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...

(Covid 19) pandemisinde sisteminin güçlü olması için en önemli 3 vitamin ile minerale dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, "Bu pandemide en önemli vitamin ve mineraller; Çinko, A ile C vitaminleridir. Bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından olan çinko patojenlere karşı kalkan oluşturuyor. Dolayısıyla çinkonun eksikliğinde virüs ve bakteri gibi zararlı mikroorganizmalara olan duyarlılık riski artıyor.

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Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...

Bu nedenle özellikle vücudunda çinko eksikliği olan kişilerin sistemi düşebiliyor. A vitamini eksikliği de bağışıklık sisteminde bozulmalara, bunun sonucunda da enfeksiyonun daha kolay ilerlemesine yol açıyor. Antioksidan özellik gösteren ve vücut direncini arttıran C vitamini ise bu sürecin yıldızı olan bir diğer vitamin olarak karşımıza çıkıyor" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, 'da sağlıklı beslenmenin kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...

SAHURA MUTLAKA KALKIN

" tutarken sahur ana öğünlerinizden biri olacaktır ve kahvaltı öğününüz yerine geçecektir. Bu nedenle sahura mutlaka kalkın" uyarısında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz bunun önemini şöyle anlatıyor:

Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...

"Sahuru atlamak sisteminizi baskılayabiliyor. Ayıca sahura kalkmanız hem açlık sürenizi kısaltacak, hem de metabolizma hızınızı koruyacaktır. O yüzden 'sahura kalkmama gerek yok' diyorsanız, gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, düşük kan şekeri ve kabızlık problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz"

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