Sahurda bu besinlerden uzak durun! Susuzluğu tetikliyor...

Bu nedenle özellikle vücudunda çinko eksikliği olan kişilerin bağışıklık sistemi düşebiliyor. A vitamini eksikliği de bağışıklık sisteminde bozulmalara, bunun sonucunda da enfeksiyonun daha kolay ilerlemesine yol açıyor. Antioksidan özellik gösteren ve vücut direncini arttıran C vitamini ise bu sürecin yıldızı olan bir diğer vitamin olarak karşımıza çıkıyor" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, Ramazan'da sağlıklı beslenmenin kurallarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!