Sakın tüketmeyin! 30 farklı hastalığa sebep oluyor...
Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi birçok hastalığa hatta ölüme sebep oluyor. Bu besinler doğru hazırlanmadığı veya fazla miktarda tüketildiğinde ani ölümlere sebep olabiliyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediği zaman
zararlı besinler...
Giriş Tarihi: 09.07.2020
06:43
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
06:44
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Bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi birçok hastalığa hatta ölüme sebep oluyor. Bu besinler doğru hazırlanmadığı veya fazla miktarda tüketildiğinde ani ölümlere sebep olabiliyor. Doğru miktarda ve doğru pişirme teknikleriyle hazırlandıklarında sağlıklı olabilen bu besinlerin yanlış tüketimi sonucu vücuda verdiği zararlar şaşırtıyor. İşte doğru şekilde veya miktarda yenmediği zaman
zararlı besinler...
"Dünyanın en kötü kokan meyvesi" diye bilinen durian bu öldürücü yiyeceklerden biri. Nitekim durianın en fazla tüketildiği ülkelerden biri olan Endonezya'da böyle bir olay yaşandı.
Yüksek tansiyon hastası olduğu bildirilen bir şahıs, 500 gramdan fazla durian tükettikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya neden olmasıyla hayatını kaybetti. Çok fazla durian tüketimi nedeniyle ölen kişilerin birçok örneği bulunuyor.
Dünyanın en acı biberi olarak bilinen Ejderha Nefesi de öldürücü yiyeceklerden. Bugüne kadar hiç kimse bu biberi yemeyi denemiş değil ancak uzmanlar Ejderha Nefesi'nin içindeki kapsaisin miktarının yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Acı biberleri ölçmek için kullanılan Scoville ölçeğinde 2,48 milyon puanı olan Ejderha Nefesi, en acı biberlerden olan jalapeno'dan 300 kat daha acı.
Ravent ya da ışkın diye bilinen meyvenin sapları tek başına ya da birçok meyveli tatlının içinde zevkle tüketiliyor. Ancak bu bitkinin yaprakları güçlü bir zehir taşıyor.
Işkın yapraklarını yemek, yiyen kişilerde solunum güçlüğü, nöbet, böbrek yetmezliği ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanabiliyor. O nedenle sadece sapları tüketilmeli.