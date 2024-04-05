Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
09:33
Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler
Birçok ülkenin kahvaltısına göre farklılık gösteren İngiliz kahvaltısı, içerdiği ürünler sebebiyle tüm dünyada dikkat çeken bir yöresel menü. Kızarmış ekmek, sosis, fasulye ve reçel içeren İngiliz kahvaltısı, yapılan araştırma sonrası kilo verdirici etkisiyle gündeme geldi. Bu kahvaltıdaki kilo verdiren detay ise fasulye oldu. İşte ayrıntılar…