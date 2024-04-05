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Haberler Galeri Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler
Giriş Tarihi: 05.04.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 09:33

Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler

Birçok ülkenin kahvaltısına göre farklılık gösteren İngiliz kahvaltısı, içerdiği ürünler sebebiyle tüm dünyada dikkat çeken bir yöresel menü. Kızarmış ekmek, sosis, fasulye ve reçel içeren İngiliz kahvaltısı, yapılan araştırma sonrası kilo verdirici etkisiyle gündeme geldi. Bu kahvaltıdaki kilo verdiren detay ise fasulye oldu. İşte ayrıntılar…

Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler

Dailymail'de yer alan habere göre, İngiliz kahvaltısı kilo vermeye yardımcı oluyor. Bunun sebebi ise kahvaltıda yer alan fasulyedeki dirençli nişasta. Aslında kahvaltının bütünü değil, manüde yer alan fasulye bu diyetin kahramanı. Çinli araştırmacıların gerçekleştirdiği bu çalışma sonucunda, günde 40 gram dirençli nişasta içeren bu diyeti uygulayanlar 8 haftada yaklaşık 6 kilo verdi.

Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler

FASULYE KİLO VERME HİLESİ OLABİLİR

Kahvaltıdaki fasulye detayı kilo vermeyi tetikleyen ürün. Fasulye içinde bulunan dirençli nişasta aynı zamanda yeşil muzda ve kepekli tahıllarda var. İngiliz kahvaltısında yer alan esmer ekmek ve fasulye bileşimi bu sebeple tam destek sağlayarak kilo vermeyi hızlandırıyor.

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Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler

Şangay Diyabet Klinik Merkezi'ndeki akademisyenler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 37 kilolu gönüllüye 16 hafta boyunca her gün, günde 2 kez olacak şekilde 300 ml suya karıştırılmış nişasta tozu verildi. Bunun yanı sıra 3 öğün yemek tükettiler. İkinci gruba ise faydası daha az olan bir tür verildi.

Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler

Bu çalışmanın sonuçları Nature Metabolism dergisinde yayınladı. Sonuçlara göre, araştırmacılar; "Dirençli nişastanın kilo kaybını kolaylaştırabileceğini gösterdik" açıklamasında bulundu.

Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler

Dirençli nişastanın en iyi kaynaklarından biri olan baklagiller, ince bağırsakta kolaysa sindirilen normal nişastanın aksine, dirençli nişasta içerdikleri için bu süreçten kurtulur. Doğrudan kalın bağırsağa geçer ve burada fermente olur.

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