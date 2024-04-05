Şaşırtan İngiliz kahvaltısı diyeti! Fasulye işin sırrıymış: Bu diyeti uyguladılar 8 haftada 6 kilo verdiler

Dailymail'de yer alan habere göre, İngiliz kahvaltısı kilo vermeye yardımcı oluyor. Bunun sebebi ise kahvaltıda yer alan fasulyedeki dirençli nişasta. Aslında kahvaltının bütünü değil, manüde yer alan fasulye bu diyetin kahramanı. Çinli araştırmacıların gerçekleştirdiği bu çalışma sonucunda, günde 40 gram dirençli nişasta içeren bu diyeti uygulayanlar 8 haftada yaklaşık 6 kilo verdi.