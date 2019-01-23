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Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

okumadan satın aldığınız bazı besinlerin ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 23.01.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 09:01
Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

okumadan satın aldığınız bazı besinlerin ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız!

Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

Diyet yaparken paketli gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Bunun nedeni bu gıdaların çok sayıda katkı maddesi ve yüksek oranda şeker içermeleridir. Çok lezzetli ve iştah açıcı olan pek çok paketli gıdanın %80'i eklenmiş şeker içeriyor.

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Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

Şeker bağımlılığının temelinde şu var: Şekerli besinler tükettiğinizde vücudunuzda normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükseliyor ve beyninizdeki mutluluk merkezleri uyarılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor.

Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

Şeker bağımlılığınızdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız muhtemelen şekerli olduğu bilinen gıdalardan uzak duruyorsunuzdur. Bol miktarda gizli şeker içeren bazı yiyeceklerin sağlıklı beslenme çabalarınızı sabote etmesine fırsat vermediğinizden emin olmanızda yarar var.

Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

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Şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin!

KONSERVE SEBZELER

Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

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