Şeker hastası olmak istemiyorsanız bu besini tüketin! İşte diyabet hastalığından koruyan süper besinler

Yapılan bilimsel çalışmalar, hastalıklara karşı korunmada sağlıklı ve dengeli beslenmenin, sebze ve meyve tüketiminin ve düzenli tempolu yürüyüşün önemini ortaya koyuyor. Diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak oluşabilecek komplikasyonları önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor. Diyabet, kandaki glukoz (şeker) düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik metabolizma bozukluğudur. Kan şekerini dengede tutmak için bazı besinler fayda sağlarken, bazılarından uzak durmak gerekiyor. Peki şeker hastalığından koruyan besinler nelerdir? İşte şeker hastalığı yani diyabetten koruyan mucizevi besinler...