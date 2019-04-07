Şeker hastası olmak istemiyorsanız bu besinleri mutlaka tüketin!

Hastalıkların başlıca sebepleri arasında gösterine sağlıksız beslenme özellikle şeker hastalığı, kanser ve obeziteyi tetikliyor. Peki şeker hastalığından korunmak için hangi besinler bize yardımcı olur? Sağlıklı besin denilince akla gelen ve bol bol tüketmemiz gereken yeşil yapraklı sebzeler dışında hangi besinleden faydalanmamız gerekiyor? Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, insan metabolizmasının sağlıklı beslenme için her çeşit besine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Sağlıklı beslenme sağlıklı bir mutfakla başlar. Eğer mutfağınıza sağlıklı malzemeler giriyorsa, o mutfaktan sağlıklı yemekler çıkıyor demektir. Tabi ki tüketirken ölçülü olmak koşuluyla" dedi. Sehlikoğlu, sağlıklı beslenme için yapılması gerekenleri ve süper faydalı besinleri sizler için anlattı...