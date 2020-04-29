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Şekeri bıraktıran besin...

Tatlı krizlerinin sebebi ortaya çıktı! Yıllardır yağ tüketmenin kilo, kolesterol, hastalık gibi sorunlara sebep olduğuna inanmış olsak da artık asıl sorumlunun şeker olduğunu biliyoruz. Şeker ve una bağımlı olmak psikolojik değil, biyolojik. Hormon ve nörotransmitterlerin şeker alışkanlığı, kontrolsüz bir yeme isteğine sebep oluyor. Kansere bile sebep olan şeker bağımlılığından kurtulmak imkansız değil. Yapılan araştırmalar sadece 10 günde vücudu şekerden arındırmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Peki vücudu şekerden nasıl arındırırız? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 11:38
Şekeri bıraktıran besin...

Tatlı krizlerinin sebebi ortaya çıktı! Yıllardır yağ tüketmenin kilo, kolesterol, hastalık gibi sorunlara sebep olduğuna inanmış olsak da artık asıl sorumlunun şeker olduğunu biliyoruz. Şeker ve una bağımlı olmak psikolojik değil, biyolojik. Hormon ve nörotransmitterlerin şeker alışkanlığı, kontrolsüz bir yeme isteğine sebep oluyor. Kansere bile sebep olan şeker bağımlılığından kurtulmak imkansız değil. Yapılan araştırmalar sadece 10 günde vücudu şekerden arındırmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Peki vücudu şekerden nasıl arındırırız? İşte ayrıntılar…

Şekeri bıraktıran besin...

Dünyayı saran obezite salgınının ve kronik hastalıkların arkasında şeker var.

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Şekeri bıraktıran besin...

Kalp hastalıkları, kanser, bunama, Tip-2 diyabet gibi pek çok hastalık dönüp dolaşıp şekerle ilişkilendiriyor. Vücuttaki etkisi açısından işlenmiş beyaz unun da şekerden farkı yok.

Şekeri bıraktıran besin...

ŞEKER UYUŞTURUCUDAN 8 KAT DAHA FAZLA BAĞIMLILIK YAPIYOR!

Şeker, uyuşturucudan sekiz kat daha bağımlılık yapıcı. Şeker ve una bağımlı olmak psikolojik değil, biyolojik. Hormon ve nörotransmitterlerin şeker alışkanlığı, kontrolsüz bir yeme isteğine sebep oluyor.

Şekeri bıraktıran besin...

Amerikalıların yüzde 70'inin obez olmasının sebebi de bu bağımlılıktır. Yapılan bir araştırmada, yüksek şekerli bir milkshake'in, sadece kan şekerini ve insülini artırıp kişinin daha fazla şeker aşermesine sebep olmakla kalmayıp, aynı zamanda beyinde de büyük değişikliklere sebep olduğu gözlemlendi.

Şekeri bıraktıran besin...

ŞEKERİ VÜCUDUNUZDAN 10 GÜNDE ATIN!

Eat Fat Get Thin kitabının yazarı, fonksyonel tıp uzmanı Mark Hyman şekeri vücudunuzdan atmak ve bağımlılıktan kurtulmak için 10 gün yeterli diyor. Şeker detoksu yapan 600 kişi 10 günde tatsız diyet yemekleri yemek zorunda kalmadan ve açlık çekmeden totalde 1800 kilo vermeyi başarmış.

Şekeri bıraktıran besin...

10 gün boyunca şekeri tamamen hayatınızdan çıkarttığınızda kendinizi çok daha enerjik ve hafif hissedeceksiniz. Bu süreçte kazanacağınız yeni alışkanlıklarla detoks sonrası da daha sağlıklı seçimler yapmanız mümkün. İşte Dr. Hyman'ın şeker detoksu tavsiyeleri:

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