Şekeri bıraktıran besin...

Tatlı krizlerinin sebebi ortaya çıktı! Yıllardır yağ tüketmenin kilo, kolesterol, hastalık gibi sorunlara sebep olduğuna inanmış olsak da artık asıl sorumlunun şeker olduğunu biliyoruz. Şeker ve una bağımlı olmak psikolojik değil, biyolojik. Hormon ve nörotransmitterlerin şeker alışkanlığı, kontrolsüz bir yeme isteğine sebep oluyor. Kansere bile sebep olan şeker bağımlılığından kurtulmak imkansız değil. Yapılan araştırmalar sadece 10 günde vücudu şekerden arındırmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Peki vücudu şekerden nasıl arındırırız? İşte ayrıntılar…