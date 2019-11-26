Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Fazla şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:42
Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Fazla şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. tükettiğimiz besinlerdeki şeker oranları hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

ŞEFTALİ

Şeftalinin içinde kaç şeker var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp şeker oranında etki ediyor.

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

ANANAS

Ananasın içinde kaç şeker var?

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Ananas 2.5 şeker

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

ÜZÜM

Üzümün içinde kaç şeker var?

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Üzüm 5 küp şeker

BİZE ULAŞIN