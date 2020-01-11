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Şifa deposu besin!

Zencefilgiller ailesine mensup olan , çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir. Antiseptik özelliği sayesinde de vücudu mikroplardan koruyan kakule, yine bu özelliğin etkisiyle akciğerleri temizler. İşte faydaları saymakla bitmeyen kakulenin mucizevi etkileri…

Giriş Tarihi: 11.01.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 14:21
Şifa deposu besin!

Zencefilgiller ailesine mensup olan , çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir. Antiseptik özelliği sayesinde de vücudu mikroplardan koruyan kakule, yine bu özelliğin etkisiyle akciğerleri temizler. İşte faydaları saymakla bitmeyen kakulenin mucizevi etkileri…

Şifa deposu besin!

, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir.

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Şifa deposu besin!

Özellikle Güney Hindistan'ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir. Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek şeklinde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur.

Şifa deposu besin!

KAKULE NERELERDE KULLANILIR?

Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır. İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere de katılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır.

Şifa deposu besin!

KAKULENİN FAYDALARI NELER?

, gaz giderici özelliklere sahiptir. Bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde de oldukça etkili olan kakule, mide asitlerini düzenler.

Şifa deposu besin!

Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir.

Şifa deposu besin!

içinde bol miktarda A vitamini barındırır. A vitamini ise güçlü bir hafıza için en iyi vitaminler arasında yer alır.

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