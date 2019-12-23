Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...
Kahvaltıların vazgeçilmesi tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Kalori içeriği sebebiyle dikkatli tüketilmesi gereken tahin, vücuttaki toksinleri atarak birçok hastalıktan koruyor. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein zengini. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken tahinin faydaları...
Giriş Tarihi: 23.12.2019
09:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
10:05
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Kahvaltıların vazgeçilmesi tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Kalori içeriği sebebiyle dikkatli tüketilmesi gereken tahin, vücuttaki toksinleri atarak birçok hastalıktan koruyor. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein zengini. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken tahinin faydaları...
Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.
Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.
E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.
Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.