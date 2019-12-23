Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Kahvaltıların vazgeçilmesi tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Kalori içeriği sebebiyle dikkatli tüketilmesi gereken tahin, vücuttaki toksinleri atarak birçok hastalıktan koruyor. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein zengini. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken tahinin faydaları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:05
Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Kahvaltıların vazgeçilmesi tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Kalori içeriği sebebiyle dikkatli tüketilmesi gereken tahin, vücuttaki toksinleri atarak birçok hastalıktan koruyor. Sadece vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein zengini. İşte vücuttaki tüm zehri atan, faydaları saymakla bitmeyen, sofranızda muhakkak olması gereken tahinin faydaları...

Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

Şifa deposu besin! Vücuttaki toksinleri atıyor...

Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

BİZE ULAŞIN