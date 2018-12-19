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Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan listesi...

Sağlık Bakanlığı, bilinçsiz kullanımı şifa vermek yerine damar tıkanıklığına, zehirlenmeye, hatta ölüme bile neden olan 38 ürünün satışına yasak getirdi. İşte şifalı diye tükettiğimiz ama ölüme kadar götüren o bitkiler...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 10:57
Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan zehirli bitkiler listesi...

Şifa arayan vatandaşın hastane ve eczaneden sonra sık sık gittiği aktarlarda satılan bazı ürünlere yasak geldi.

Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan zehirli bitkiler listesi...

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), aktarlarda satılan 38 ürünü "tehlikeli" olduğu gerekçesiyle yasak kapsamına aldı.

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Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan zehirli bitkiler listesi...

Bakanlık, daha önce genelge yayımlayarak aktar vitrinlerine, ürünlerin kullanılışına ilişkin etiket, ilan ve benzeri yazılar asılmasını yasaklamıştı. "Adasoğanı diz ağrısına, güzelavratotu baş ağrısına, nane gribe, adaçayı nezleye iyi gelir" gibi ifadelerin kullanılmasına da yasak getirilmiş, aktarlarda bitkisel karışım yapılmasının da önüne geçilmişti.

ÖLÜME BİLE GÖTÜRÜYOR

Yasaklanan 38 ürün arasında iltihaplı bölgeleri iyileştirdiği iddia edilen adasoğanı, ağrı kesici özelliği olduğu belirtilen güzelavratotu ve romatizma ağrılarını durdurduğu ifade edilen hintyağı da yer aldı.

Bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı sonrasında damar tıkanmasına, zehirlenmeye ve hatta ölüme yol açtığı vurgulandı.

Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan zehirli bitkiler listesi...

İşte satılması yasaklanan ve tehlikeli olan o bitkiler...

Adam ya da Adem otu olarak bilinir: Radix Mandragorae ve preparatları

Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan zehirli bitkiler listesi...

Opium ve prep

Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan zehirli bitkiler listesi...

Radix Ipecacuanhae (Altın kökü) ve prep

Şifa diye tüketiyoruz ama ölüme götürüyor! Yasaklanan zehirli bitkiler listesi...

Podophyllinum (Podofilin) ve podofilotoksin ve prep

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