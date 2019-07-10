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  • Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

Şifacı ile şaşırtıyor! Bakın hangi hangi hastalığa ...

, aromaları ile yemeklere ve çaylara lezzet katan faydalarıyla doğal şifa kaynağı olan sağlık için tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Doğanın gücünü kullanarak şifa arayan insanların sıklıkla baş vurdukları baharatlar aktarlarda satılır. Bazı baharatların kullanımında dikkatli olmak gerekir. Adeta ilaç yerini tutan bu süper fazla tüketildiğinde zararlı olabilir. Peki hangi hangi hastalığa iyi gelir? Özellikle kadın ve erkekler üzerinde farklı etki gösteren baharatlar vardır. Şeker ve kolesterol düzenlemekten, metabolizma güçlendirmeye, kanser hücrelerini yok etmeden tümörün küçülmesine kadar sayısız bulunan mucizevi baharatlar tıbbın vazgeçilmezleri arasında. İşte sayısız faydaları ile süper besin baharatlar...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 09:39
Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

Birçok farklı alanda fayda sağlayan kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. Sağlığımıza sayızı fayda sağlayan baharatlar doğru kullanılmadığında ise sağlığı tehdit edebilir.

Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi günlük hayatın içindeki baharatların kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

CHIA KOLESTEROLÜ DENGELER

Omega 3, 6 ve lif içeriği bakımından zengindir. Kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Antioksidan özelliği sebebiyle kanser riskini düşürür.

Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

Süt ve suda jelleşme özelliği ile puding, sütlü yumurta gibi sevilen birçok tarifte kullanılabilir.

Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

Midede şiştiği için açlık hissini yatıştırır. Tansiyon hastaları uzmana danışarak kullanmalıdır.

Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

KARANFİL ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLÜYOR

En çok diş ve diş eti hastalıklarına önerilen karanfil, lokal anestezik olarak da kullanılabilir. Ağız kokusu için de etkili olan karanfil, su ve çayda tüketildiğinde şişkinliğe iyi gelir. Bitkilerde çok nadir görülen omega-3 ve omega-6 barındırmasıyla dikkat çeken zencefil, soğuk algınlığı, öksürük gibi bağışıklık sistemi hastalıklarında da kullanılabilir.

Şifacı besin baharatlar faydaları ile şaşırtıyor! Bakın hangi baharat hangi hastalığa faydalı...

Siyah noktalar, sivilceler, cilt lekeleri için birebirdir. ve çay olarak tüketilmesi önerilen karanfil, yağ olarak tüketildiğinde yarardan çok zarara neden olan bir ürüne dönüşebilir.

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