Sık sık tüketenler dikkat! Bu zararını kimse bilmiyor!

Sık sık tükettiğimiz besinlerin birçoğu faydadan çok zarar sağlıyor! Fazla şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketiminin en büyük zararı kronik hastalıklara sebep olması. Sık sık tükettiğimiz yüksek miktarda şeker içeren besinler, yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…