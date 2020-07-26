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Sivilceyi kökünden kurutan en etkili gıda

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 08:39 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 08:40
Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Görünümüne ve bakımına dikkat edenler için her zaman sevilmeyen bir görüntü oluşturur. Günlük hayatta tükettiğimiz cilt sağlığımızı etkileyerek sivilce oluşumuna neden oluyor. Hangi besinlerin sivilce oluşturduğunu öğrenirsek beslenmemizi o doğrultuda düzenleyebiliriz. Cilde ve özellikle sivilcelere iyi gelen besinler, dengeli beslenme için uzmanların önerdiği gıdalardan pek farklı değil. Örneğin bol bol fast-food, şekerli içecekler, cips gibi atıştırmalıklar ve tuzlu gıdalar ile besleniyorsanız genel sağlığınız gibi cildinizde olumsuz yönde etkilenecektir. İşte cildinize iyi gelen ve sivilceye sebep olan besinler...

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sağlıklı beslenme listelerinde önerilen sebzeleri, meyveleri tüketiyorsanız cildiniz ihtiyaç duyduğu vitaminleri, mineralleri tam olarak alarak daha pürüzsüz ve parlak görünecektir.

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Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Eğer cilt gözenekleri temizlenmezse bakteri oluşumu artarak oluşumuna zemin hazırlıyor.

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

oluşumunu önlemek için gıdalar dışında öne çıkan noktalar cildi düzenli olarak temizlemek, nemlendirmek ve bol bol su içmek.

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilcelerin nedeni tümüyle tüketilen gıdalar değil. Stres, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk nedeniyle artan testosteron (Erkeklik hormonu olarak bilinir ancak kadınlarda da bulunur) hormonu sivilceye yol açabilir.

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Yükselen testosteronu alkol, şeker, doymuş yağlar ve kafeinle desteklerseniz problemi büyüyerek devam edecektir. Ayrıca egzersiz eksikliği kandaki testosteron düzeyini arttırmaktadır.

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sivilceyi kökünden kurutan en etkili besin

Sonuç olarak beslenmenize dikkat etmenin yanı sıra, stresle baş etmeyi öğrenmeli, kafeini, alkolü, doymuş yağları ve şekeri azaltıp kendinize düzenli egzersiz programı oluşturmalısınız.

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