Sivrisinek ısırığına ev yapımı doğal merhem formülleri !

Kandelilla ve lavantalı merhem:



Kandelilla, çoğu kozmetik üründe yaygınca kullanılan bir bileşendir. Birçok farklı merhem ve krem için baz görevi görür. Lavanta ise bu merhemdeki diğer ana bileşendir, çünkü doğal bir sivrisinek kovucudur. Ek olarak, böcek ısırıklarında görülen şişkinlik, tahriş ve kaşınmayı azaltan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Malzemeler; 1/2 yemek kaşığı kandelilla, 1 yemek kaşığı lanolin, 5 yemek kaşığı tatlı badem yağı, 40 damla lavanta esansiyel yağı, kapaklı bir kap ve tahta bir spatula.