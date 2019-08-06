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  • Sivrisinek ısırığına ev yapımı doğal merhem formülleri !

ısırığına doğal formülleri !

ısırığı nedeniyle ortaya çıkan kaşıntı hissini azaltmak ve yatıştırmak için tariflerini . Paylaştığımız malzemeler ile kolayca bu merhemlerini hazırlayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 10:35
Sivrisinek ısırığına ev yapımı doğal merhem formülleri !

Mağazalarda kolayca satın alabileceğiniz ve böcek ısırıklarından ötürü ortaya çıkan kaşıntıları rahatlatacak bazı ürünler olmasına rağmen, bu ürünler sentetik maddelerden üretilir ve doğal değildir. Fakat, bu tarifleri tamamen doğaldır ve kullanılan malzemelerin birçoğu halihazırda evinizde bulunan malzemelerdir. Sizin için 2 farklı merhem tariflerini .

Sivrisinek ısırığına ev yapımı doğal merhem formülleri !

Kandelilla ve lavantalı merhem:

Kandelilla, çoğu kozmetik üründe yaygınca kullanılan bir bileşendir. Birçok farklı ve krem için baz görevi görür. Lavanta ise bu merhemdeki diğer ana bileşendir, çünkü doğal bir kovucudur. Ek olarak, böcek ısırıklarında görülen şişkinlik, tahriş ve kaşınmayı azaltan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Malzemeler; 1/2 yemek kaşığı kandelilla, 1 yemek kaşığı lanolin, 5 yemek kaşığı tatlı badem yağı, 40 damla lavanta esansiyel yağı, kapaklı bir kap ve tahta bir spatula.

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Sivrisinek ısırığına ev yapımı doğal merhem formülleri !

Nasıl hazırlanır?

Öncelikle kandelilla ve lanolin'i eritin. Soğumaya bırakın. Sonra, tatlı badem yağını içine dökün ve tahta spatula ile karıştırın. Fazla ısınmasına izin vermeyin. Isıyı, yağın özelliklerini kaybetmemesi için düşürün. Sonra, karışım mat ve kremsi hale geldiğinde, lavanta esansiyel yağını yavaşça içine dökün ve yavaşça spatula ile karıştırın. Malzemeler pürüzsüz bir karışım oluşturduğunda, karışımı kabın içine koyun ve kapağını kapatın. Merhemin soğumasını bekleyin. Son olarak, katılaşıp soğuduğunda, etkilenen bölgelere uygulayabilirsiniz.

Sivrisinek ısırığına ev yapımı doğal merhem formülleri !

Vazelin ve papatyalı merhem:

Vazelin, hücre yenilenmesini uyarır ve hızlandırır. Bu nedenle, papatya esansiyel yağının ekleneceği bu merhemin bazının oluşturulması için kullanılabilir.

Malzemeler; 100 gram vazelin, 1 çorba kaşığı kurutulmuş papatya, bir cam kap, tahta kaşık, bir filtre veya elek eldiven.

Sivrisinek ısırığına ev yapımı doğal merhem formülleri !

Nasıl hazırlanır?

İlk olarak, Vazelin'i cam kabın içine yerleştirin. Sonra, Vazelin eriyene kadar kabı bir kaç dakika ben mari yapın. Vazelin tamamen eridiğinde, kuru papatyayı ekleyin. Karışımı yaklaşık otuz dakika düşük ateşte tutun. Vazeline papatyanın özellikleri ve rengi geçtikten sonra, bir filtre veya elek yardımıyla papatya parçalarını ayırmalısınız. Karışım sıcak olacağından bu aşamanın dikkatli bir biçimde ve tercihen eldivenlerle yapılması önemlidir. Son olarak, karışımı cam kabın içine dökün ve soğumaya bırakın.

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