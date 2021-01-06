Siyanür kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

Kış aylarının gelmesiyle beraber balık tüketimi arttı. Bununla beraber uzmanlar zehirlenme vakalarına dikkat çekerek, son dönemde gündemki sıcaklığını artıran balon balığı konusunda uyarılar yaptı. Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının güçlü bir zehri olduğunu belirterek, "Balon balıklarının toksini protein yapısında değildir. Herhangi bir ısı işleminde zehir ölmüyor. Bu yüzden hemen etkisini gösteriyor. Balon balığının gerçekten çok güçlü bir zehri var. Hatta literatürlerde siyanür etkisinin de olduğu belirtiliyor" dedi.