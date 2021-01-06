Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Siyanür kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

Kış aylarının gelmesiyle beraber balık tüketimi arttı. Bununla beraber uzmanlar zehirlenme vakalarına dikkat çekerek, son dönemde gündemki sıcaklığını artıran konusunda uyarılar yaptı. Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığının güçlü bir zehri olduğunu belirterek, "Balon balıklarının toksini protein yapısında değildir. Herhangi bir ısı işleminde zehir ölmüyor. Bu yüzden hemen etkisini gösteriyor. Balon balığının gerçekten çok güçlü bir zehri var. Hatta literatürlerde etkisinin de olduğu belirtiliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:52
Siyanür kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Van'da kaya balığı zannederek yedikleri balığından zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve biri ölen 2 kişinin durumunu değerlendirdi. Küçük balon balıklarının yanlışlıkla kaya balığına benzetilerek yenmiş olabileceğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, balon balığının zehrinin kadar güçlü bir zehre sahip olduğunu belirterek yenmesinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı.

Siyanür kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

BALON BALIĞI YİYEN VATANDAŞLAR ZEHİRLENDİ

balığının küçük türünün kaya balığına benzetildiği için vatandaşlar tarafından tüketilip zehirlenmelere yol açtığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Muhtemelen yanlışlıkla küçük balon balıkları kasalara karıştı. Kaya balıkları küçüktür, vatandaşlar da balon balıklarını kaya balığı zannedip yediler. Belki de balığı iyi temizlemediler. Balıkların karaciğer bölgesinde toksin miktarı çok yüksek, belki karaciğeri iyi temizlemedikleri için Van'daki bu vatandaşlar zehirlendi" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Siyanür kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

BALON BALIĞININ ZEHRİ SİYANÜR KADAR GÜÇLÜ

Aslan balığı, iskorpit balığı ve trakunyaz balıkları gibi balıkların içinde bulunan toksit miktarlarının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu tür balıklarda toksit protein yapısındadır. Ancak balıklarının toksini protein yapısında değildir. Herhangi bir ısı işleminde zehir ölmüyor. Bu yüzden hemen etkisini gösteriyor. Balon balığının gerçekten çok güçlü bir zehri var. Hatta literatürlerde etkisinin de olduğu belirtiliyor. Çok güçlü ve etkili zehri olduğu kaynaklarda aktarılıyor" diye konuştu.

Siyanür kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

Prof. Dr. Gökoğlu, " balıklarındaki zehri balığın beslendiği canlılardan aldığını savunan bilim insanları var. Bu toksini üreten bakterilerin olduğunu belirten bilim insanları da bulunuyor. Tam net değil ama çok balon balığının güçlü bir zehri var" dedi.

Siyanür kadar güçlü zehri var: Uzmanlar uyardı! Tehlike saçıyor

BALON BALIĞI İHRACATI DÖVİZ KAZANDIRIR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıklarının ekonomik olarak değerlendirmesi için birtakım girişimlerde bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "İki tür toplandı ve ihracatının yapılabileceği gibi bir haber aldık. Balon balıklarının ekonomik olarak değerlendirilmesinin insanlık yararına kullanılmasıyla ilgili önerilerde bulunmuştum. Eğer bu gerçekleştirilirse çok güzel bir olay olur. Hem ülkemize döviz kazandırılır hem de balıkçılarımıza ekonomik olarak kazanç olur" diye konuştu.

SON DAKİKA