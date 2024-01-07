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Haberler Galeri Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili
Giriş Tarihi: 07.01.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 08:31

Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili

Soğan, birçok tarifin vazgeçilmezi. İster salatalarda, ister ana yemeklerde birçok formda tüketilen bu besin aynı zamanda doğal bir şifa kaynağı. Vücudu yenileyici etkisiyle birlikte birçok geleneksel doğal tedavi tarifinde de yer alan soğanı, bir başka besinle yan yana getirdiğinizde antibiyotik etkisi katbekat artıyor. Nasıl mı? İşte cevabı...

Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili

Soğan ve sarımsak, birlikte tüketildiklerinde birbirlerinin faydalarını artıran ve daha güçlü bir besin haline gelen iki besindir.

Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili

Her ikisi de kükürt içeriğinden dolayı güçlü antioksidanlardır. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, hücre hasarına ve kansere neden olabilecek reaktif moleküller olarak bilinir ve soğan ve sarımsağın birlikte tüketilmesi bu riske karşı etkili bir koruyucuya dönüşebilir.

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Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili

Soğan ve sarımsak ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Soğan, C vitamini, potasyum ve manganez gibi bağışıklık sistemini destekleyen besin maddeleri bakımından zengindir.

Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili

Sarımsak ise allisin adı verilen bir bileşik içerir. Allisin, bağışıklık sistemini uyarmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili

Soğan ve sarımsak, birlikte tüketildiklerinde aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

* Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

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