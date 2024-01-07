Giriş Tarihi: 07.01.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
08:31
Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili
Soğan, birçok tarifin vazgeçilmezi. İster salatalarda, ister ana yemeklerde birçok formda tüketilen bu besin aynı zamanda doğal bir şifa kaynağı. Vücudu yenileyici etkisiyle birlikte birçok geleneksel doğal tedavi tarifinde de yer alan soğanı, bir başka besinle yan yana getirdiğinizde antibiyotik etkisi katbekat artıyor. Nasıl mı? İşte cevabı...