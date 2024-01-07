Soğanın yanında mutlaka bunu tüketin! Antibiyotik etkisini katbekat artırıyor: İltihabın kökünü kurutan ikili

Her ikisi de kükürt içeriğinden dolayı güçlü antioksidanlardır. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, hücre hasarına ve kansere neden olabilecek reaktif moleküller olarak bilinir ve soğan ve sarımsağın birlikte tüketilmesi bu riske karşı etkili bir koruyucuya dönüşebilir.