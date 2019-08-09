Solaklık bir hastalık mıdır ?

Dünya Solaklar Günü, "Left Handers Day" adı ile her yıl 13 Ağustos tarihinde tüm dünyada kutlanıyor. Kişilerin solak veya sağlak olmasını belirleyen bir faktör bulunmadığına değinen uzmanlar solaklığın bir hastalık olmadığını, bir beyin hasarı ya da yeti yitimiyle de ilişkili olmadığını vurguluyor.
Her yıl 13 Ağustos tarihi Dünya Solaklar Günü olarak kutlanıyor. Dünya Solaklar Günü kapsamında solaklık hakkında açıklama yapan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin solaklığın beyin gelişimindeki farklılık olduğuna değindi.