Solaklık bir hastalık mıdır ?

Bir kişinin solak veya sağlak olması durumu ile ilgili belirli bir faktör bulunmadığını vurgulayan Doç. Dr. Barış Metin sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların yüzde 10'u sol elini daha iyi kullanır. Bunun nedeni alet kullanma becerisi açısından sağ beynin daha gelişmiş olmasıdır. İnsanların yüzde 90'ında ise alet kullanma becerisi sol beyindedir. Bu nedenle sağlak olurlar. Bir kişinin solak veya sağlak olmasını belirleyen bir faktör şu ana kadar bulunamamıştır. Yapılan çalışmalarda anne karnındaki hormon seviyeleri ve çeşitli çevresel faktörlerin solaklığa neden olabileceğini vurgulanmaktadır. Ancak solaklığın kesinlikle bir hastalık olmadığı, bir beyin hasarı ya da yeti yitimiyle ilişkili olmadığı da bilinmelidir. Solakların beyni ile sağlakların beyni arasındaki en temel fark dil merkezi açısından ortaya çıkar. Sağlaklarda dil merkezi sol beyindedir. Solaklarda ise genelde sağ beyindedir."