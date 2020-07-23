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Haberler Galeri SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? son corona virüsü vaka tablosu

Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri özellikle normalleşme süresince vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden her gün günlük koronavirüs tablosu ve kritik verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son paylaşılan koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı verilerine göre 'de durum ne? Bu başlık altında, 'na ait resmi verilere göre Türkiye Cumhuriyeti cororna virüsü vaka sayısı, ölü sayısı ve entübe hasta sayısı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 11:41
SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

Normalleşme süreci sonrası corona virüsü vaka sayısı, kısmi olarak bir artış göstermiş ve valilikler tarafından şehirlere özel katı tedbirler getirilmişti. Son bir haftadır corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz ay uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecindeki seviyelere kadar düştü. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı mı? 'na ait günlük koronavirüs tablosu nda yer alan Son veriler bu başlık altında yer almaktadır.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Temmuz 2020 Çarşamba corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte 22 Temmuz Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları...

SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

22 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr

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SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

21 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr

SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

20 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok.

SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

19 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı.

SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

18 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.

SON DAKİKA: Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

17 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.

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