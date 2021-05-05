Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?

Gelen son dakika haberine göre bilim kurulu toplantısı başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle yapılıyor ve masada ana gündem maddesi olarak Hindistan mutasyonu, sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmanın vaka ile hasta sayısına olan etkisi yer alıyor. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunacak ve alınan tavsiye kararlarının yanı sıra güncel verileri paylaşacak.

Ayrıca,