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Haberler Galeri Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 18:02 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 18:23

Son Dakika Haberi | toplandı! devam edecek mi? sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?

toplantısı başladı. Toplantının gündem maddesinde alınan tedbiri be 17 Mayıs'a sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağının vaka sayısı üzerindeki etkileri yer alıyor. Öte yandan hastanelerin doluluk oranı ve sağlık sektörünün yükü ile ilgili de istişareler yapılacak. Toplantının başlamasının ardından vatandaşlar, "tam kapanma sürecek mi, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 5 Mayıs tarihli Bilim Kurulu toplantısı hakkında detaylar...

Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?

Gelen son dakika haberine göre toplantısı başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle yapılıyor ve masada ana gündem maddesi olarak , sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmanın vaka ile hasta sayısına olan etkisi yer alıyor. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunacak ve alınan tavsiye kararlarının yanı sıra güncel verileri paylaşacak.

Ayrıca,

Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRA ERDİ

Alınan tedbirlerin vakalara nasıl yansıdığı da değerlendirilecek. Son duruma göre tedbirlerde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat az sonra açıklama yapacak.

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Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?

BİLİM KURULU GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma sonrası Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklanacak? | Video

Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?
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Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?
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