Son Dakika Haberi | Bilim Kurulu toplandı! Tam kapanma devam edecek mi? Hindistan mutasyonu sokağa çıkma yasağı sürecini uzatır mı?

Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantının gündem maddesinde alınan tam kapanma tedbiri be 17 Mayıs'a sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağının vaka sayısı üzerindeki etkileri yer alıyor. Öte yandan hastanelerin doluluk oranı ve sağlık sektörünün yükü ile ilgili de istişareler yapılacak. Toplantının başlamasının ardından vatandaşlar, "tam kapanma sürecek mi, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 5 Mayıs tarihli Bilim Kurulu toplantısı hakkında detaylar...