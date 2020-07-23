Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı 23 Temmuz açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı son corona virüsü vaka tablosu

Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri özellikle normalleşme süresince vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden her gün günlük koronavirüs tablosu ve kritik verileri kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son paylaşılan koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı verilerine göre Türkiye'de durum ne? Bu başlık altında, Sağlık Bakanlığı'na ait resmi verilere göre Türkiye Cumhuriyeti cororna virüsü vaka sayısı, ölü sayısı ve entübe hasta sayısı yer almaktadır.