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Haberler Galeri SON DAKİKA | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

SON DAKİKA | vaka sayısı: illere göre vaka dağılımı - korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

ile ilegili endişe verici son dakika haberlerinin yanında, umut verici gelişmeler de ağırl kazanmaya başladı. Ülkeler corona virüsü tedavisi ve aşısı üzerinde çalışırken, dünyadaki corona virüsü vaka sayısı da artmaya devam ediyor. 3 milyondan fazla insanı enfekte eden corona virüsü, şu ana kadar iki bini 'de olmak üzere dünya genelinde on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Peki, Türkiye'de son durum ne ve kaç corona virüsü vakası var? Haberimizde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısına ilişkin bilgilere ulaşabilir, korona virüsü canlı harita ile anlık güncel verileri takip edebilirsiniz. İşte, corona virüsü vaka sayısı ve illere göre vaka dağılımı açıklandı mı sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 15:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 15:52
Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Ölüm oranı düşük de olsa hızlı yayılan coroan virüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı tüm dünyada hayatı durdurmuş durumda. Corona virüsü yayılma hızı yavaşlasa da tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ise 4 hafta içerisinde ulaşılan pik noktasının ardından toplam aktif vaka sayısında da pik noktaya ulaşılmış gibi gözüküyor. Peki, Türkiye'de kaç corona virüsü vaka sayısı var ve illere göre korona virüs vaka sayısı dağılımı nasıl? Haberimizde, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son resmi verilere göre corona virüsü vaka sayısı ve illere göre vaka dağılımı yer almaktadır. Günlük corona virüsü vaka sayısı tablosu ile Türkiye'de KOVİD-19 hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı gibi verileri öğrenebilirsiniz. İşte corona virüsü vaka sayıları ve John Hokins Üniversitesi ile canlı haritalar…

VAKA SAYISI VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, 'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

İSTANBUL VAKA DAĞILIMI VE YOĞUNLUK HARİTASI

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

İZMİR VAKA DAĞILIMI RİSK HARİTASI

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

KOCAELİ VAKA DAĞILIMI RİSK HARİTASI

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

ANKARA VAKA DAĞILIMI

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

ZONGULDAK VAKA DAĞILIMI RİSK HARİTASI

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

3 Nisan'da Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre vaka sayısı iller göre bu şekildeydi...

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