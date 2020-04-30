SON DAKİKA

Corona virüsü ile ilegili endişe verici son dakika haberlerinin yanında, umut verici gelişmeler de ağırl kazanmaya başladı. Ülkeler corona virüsü tedavisi ve aşısı üzerinde çalışırken, dünyadaki corona virüsü vaka sayısı da artmaya devam ediyor. 3 milyondan fazla insanı enfekte eden corona virüsü, şu ana kadar iki bini Türkiye'de olmak üzere dünya genelinde on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Peki, Türkiye'de son durum ne ve kaç corona virüsü vakası var? Haberimizde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısına ilişkin bilgilere ulaşabilir, korona virüsü canlı harita ile anlık güncel verileri takip edebilirsiniz. İşte, 30 Nisan corona virüsü vaka sayısı ve illere göre vaka dağılımı açıklandı mı sorusunun yanıtı...