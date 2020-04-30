SON DAKİKA

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı - 30 Nisan korona virüs vaka sayısı ve canlı harita

Ölüm oranı düşük de olsa hızlı yayılan coroan virüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı tüm dünyada hayatı durdurmuş durumda. Corona virüsü yayılma hızı yavaşlasa da tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de ise 4 hafta içerisinde ulaşılan pik noktasının ardından toplam aktif vaka sayısında da pik noktaya ulaşılmış gibi gözüküyor. Peki, Türkiye'de kaç corona virüsü vaka sayısı var ve illere göre korona virüs vaka sayısı dağılımı nasıl? Haberimizde, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son resmi verilere göre corona virüsü vaka sayısı ve illere göre vaka dağılımı yer almaktadır. Günlük corona virüsü vaka sayısı tablosu ile Türkiye'de KOVİD-19 hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı gibi verileri öğrenebilirsiniz. İşte corona virüsü vaka sayıları ve John Hokins Üniversitesi ile canlı haritalar…

VAKA SAYISI VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...