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Haberler Galeri Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 19:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 20:02

Son Dakika: tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

Tam kapanmanın ikinci gününde Covid-19 vaka sayısı açıklandı! tam kapanma kararı sonrası düşüşe geçmiş ve 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı sürecine umutlu girmişti. Yasakların akibetini koronavirüs hasta sayısı ve vaka sayısı belirlediği için vatandaşlar gözlerini bugün de 'nca paylaşılan koronavirüs günlük vaka tablosuna çevirdi. 1 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka sayısı ve hasta sayısı tablosuna göreü ölüm ve hasta sayısı ne kadar oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu bir hasta sayısı...

Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

tarafından paylaşılan tablosu, bilhassa sokağa çıkma yasağı döneminde, kısıtlamaların etkisini gözlemlemek için vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan ve son 24 saatte yapılan PCR test sonuçlarını içeren günlük koronavirüs vaka sayısı tam kapanma kararı öncesi düşüşe geçmişti. Umut verici tablonun ardından tam kapanmanın ilk gününde de sağlık bakanlığı Covid-19 vaka sayısı tablosu araştırılmaya başlandı. Bakanlığın 1 Mayıs kovid-19 tablosuna göre, Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı kaç oldu, vaka ve vefat sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde paylaşılan veriler şöyle;

Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: 1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

29 NİSAN KORONA VİRÜS TABLOSU

29 Nisan koronavirüs tablosu, resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 29 Nisan günlük korona son durum tablosu detayları şöyle;

  • VAKA SAYISI: 37 bin 674
  • HASTA SAYISI: 2 bin 715
  • VEFAT SAYISI: 339
  • İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 253

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

28 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 444
  • HASTA SAYISI: 2 bin 728
  • VEFAT SAYISI: 341
  • İYİLEŞEN SAYISI: 45 bin 198
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