Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı tablosu açıklandı! Tam kapanmada 1 Mayıs Türkiye koronavirüs hasta ve ölü sayısı kaç oldu?

Tam kapanmanın ikinci gününde Covid-19 vaka sayısı açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı tam kapanma kararı sonrası düşüşe geçmiş ve 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı sürecine Türkiye umutlu girmişti. Yasakların akibetini koronavirüs hasta sayısı ve vaka sayısı belirlediği için vatandaşlar gözlerini bugün de Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan koronavirüs günlük vaka tablosuna çevirdi. 1 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs vaka sayısı ve hasta sayısı tablosuna göreü ölüm ve hasta sayısı ne kadar oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu bir hasta sayısı...