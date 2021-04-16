Hekim grubunun evlerine hiç gidemediği dönem oldu. Diğer sağlık personelleri de temastan dolayı ailelerini korumak için gidemediler. Çok ağır gelip iyileştirerek gönderdiğimiz hastalar da minnettar olarak gittiler. Biz onların da bazılarını hatırlamak için bir anı olarak bıraktık" şeklinde konuştu.