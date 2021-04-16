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Haberler Galeri Son Dakika | Koronavirüs yoğun bakımından çarpıcı uyarı: İşte en tehlikeli 2 grup
Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:02

Son Dakika | yoğun bakımından çarpıcı uyarı: İşte en tehlikeli 2 grup

Son dakika haberi... vakaları, bulaş ve yoğun bakım artışlarıyla ilgili çarpıcı uyarı... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. tarihi mücadelenin unutulmaması için kritik virajların fotoğraflarını sergilediklerini anlatırken, kovid-19'da bulaşın ve vaka artışının en önemli nedeni olan tehlikeli 2 grubu açıkladı. İşte koronavirüsle ilgili yoğun bakım görüntüleri ve son dakika uyarıları

Son Dakika | Koronavirüs yoğun bakımından çarpıcı uyarı: İşte en tehlikeli 2 grup

Son dakika... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan sağlık çalışanları, korona virüs sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatan fotoğrafları yoğun bakım koridorunda oluşturdukları panoda topladı.

Son Dakika | Koronavirüs yoğun bakımından çarpıcı uyarı: İşte en tehlikeli 2 grup

BU SAVAŞTA YAŞADIKLARINI UNUTMAMAK İÇİN...

Korona virüs sürecinde yaşadıkları anıları unutmamak isteyen ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde görevli sağlık çalışanları, farklı bir etkinliğe imza attı. Pandeminin başından itibaren yoğun bakım servisinde çekilen fotoğraflar bir araya getirilerek duvarda sergilenmeye başladı. Duygu yüklü panoyu görenler korona virüs sürecinin zorluğunu bir kez daha hatırladı.

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Son Dakika | Koronavirüs yoğun bakımından çarpıcı uyarı: İşte en tehlikeli 2 grup

ARTIK DUVARDA ANI OLARAK KALSIN DEDİ VE ÇARPICI UYARILARDA BULUNDU

Duvarda sergiledikleri fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , "1 yıldır yaşadığımız pek çok anı görüntülemeye çalıştık. Bu görüntülerimizi de unutmayalım diye pano yaparak duvara astık. Gerçekten zor bir yıl geçti. Yılbaşı, 14 Mart, hemşireler günü ve bizlerin doğum günlerini burada yaşadık. Bu anları da kalıcı hale getirmeye çalıştık. Umarım duvarda kalır. Tekrar yaşamayız. Duvarda kalsın istiyoruz.

Son Dakika | Koronavirüs yoğun bakımından çarpıcı uyarı: İşte en tehlikeli 2 grup

Hekim grubunun evlerine hiç gidemediği dönem oldu. Diğer sağlık personelleri de temastan dolayı ailelerini korumak için gidemediler. Çok ağır gelip iyileştirerek gönderdiğimiz hastalar da minnettar olarak gittiler. Biz onların da bazılarını hatırlamak için bir anı olarak bıraktık" şeklinde konuştu.

Son Dakika | Koronavirüs yoğun bakımından çarpıcı uyarı: İşte en tehlikeli 2 grup

SON DAKİKA KORONAVİRÜSTE ARTIŞA NEDEN OLAN 2 TEHLİKELİ GRUP

Son zamanlarda artan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak özellikle gençlerde oluşan 'ben ayakta atlatırım' algısı ile, 'Virüsü geçirdim' diye maske ve mesafe kurallarına uyulmamasının virüsün yayılmasının en büyük sebepler olarak ortaya çıktığını ifade ediyor.

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