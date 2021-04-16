ARTIK DUVARDA ANI OLARAK KALSIN DEDİ VE ÇARPICI UYARILARDA BULUNDU
Duvarda sergiledikleri fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, "1 yıldır yaşadığımız pek çok anı görüntülemeye çalıştık. Bu görüntülerimizi de unutmayalım diye pano yaparak duvara astık. Gerçekten zor bir yıl geçti. Yılbaşı, 14 Mart, hemşireler günü ve bizlerin doğum günlerini burada yaşadık. Bu anları da kalıcı hale getirmeye çalıştık. Umarım duvarda kalır. Tekrar yaşamayız. Duvarda kalsın istiyoruz.