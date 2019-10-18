Sonbaharda sağlık veren 6 önemli besin

Havaların soğuduğu, mevsim geçişinin etkileriyle yorgunluk ve halsizliğin iyiden iyiye hissedildiği bugünlerde vücut direncini yüksek tutmak büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, hastalıklara kolayca davetiye çıkaran sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için çok güçlü besinler olduğunu belirterek, bu besinlere sofralarda mutlaka yer verilmesi gerektiğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sonbaharda tüketilmesi gereken 6 önemli besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.