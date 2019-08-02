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  • Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte ....

Havaların bir sıcak bir soğuk geçtiği bugünlerde hastaneler soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi hastalık şikayetleri ile dolup taşıyor. Hastalıklardan korunmanın en iyi yolu ise güçlü bi bağışıklık sisteminden geçiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip değilseniz hastalıklar sizin de kapınızı çalabilir. Bu noktada yardımımıza yine doğa koşuyor. Doğanın bize sunduğu mucizevi şifa kaynağı birçok hastalığa kalkan oluyor. Özellikle bağışıklığı güçlendiren besinleri derlediğimiz haberimiz hastalıklardan korunmanızda size çok olacak. Peki neler? neler? Hangi besinleri ne kadar tüketirsek bizi hastalıklardan korur? İşte tüm bu soruların cevabı ve süper sağlıklı bağışıklığı güçlendiren besinler ve ...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 10:11
Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

Havaların bir sıcak bir soğuk geçtiği bugünlerde hastaneler soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi hastalık şikayetleri ile dolup taşıyor. Hastalıklardan korunmanın en iyi yolu ise güçlü bi bağışıklık sisteminden geçiyor. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip değilseniz hastalıklar sizin de kapınızı çalabilir. Bu noktada yardımımıza yine doğa koşuyor. Doğanın bize sunduğu mucizevi şifa kaynağı birçok hastalığa kalkan oluyor. Özellikle bağışıklığı güçlendiren besinleri derlediğimiz haberimiz hastalıklardan korunmanızda size çok olacak. Peki neler? neler? Hangi besinleri ne kadar tüketirsek bizi hastalıklardan korur? İşte tüm bu soruların cevabı ve süper sağlıklı bağışıklığı güçlendiren besinler ve ...

Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için dengeli beslenmek ve antioksidan öğelerini her gün düzenli almak gerekir. Her renk, her çeşit besini tüketmenin önemini vurgulayan Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel bahara sağlıklı girmeyi sağlayacak ve bağışıklık sistemini güçlendirecek 10 besin hakkında bilgi verdi...

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Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

C vitamini: En iyi antioksidan vitaminlerden C vitamininin sağladığı faydalar saymakla bitmez. Yeter ki her gün beslenmenize dahil edin ve gün içinde C vitamini içeren almayı unutmayın. Eğer C vitaminini besinlerden alırsanız bu besinlerde bulunan fitokimyasal maddeleri de alırsınız. Böylece vücuttaki savaşçı hücreleriniz güçlenir. Her gün mutlaka roka, maydanoz, kuşburnu ve kiviyi öğünlerde ve ara öğünlerinizde tüketin.

Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

Beta-karoten: Sarı-turuncu bitkilerde bulunan beta karoten bizim için en kuvvetli antioksidanlardandır. Hem salatanıza bu renklerdeki sebzelerden ekleyin hem gün içinde meyve olarak tüketmeye çalışın. Havuç, ananas, hurma ve balkabağı en fazla beta-karoten içeren sebze ve meyvelerdir.

Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

Kefir: Bağırsak sağlığımız demek bütün sağlığımız demektir. Bağırsaklarda ne kadar probiyotik bakteri varsa o kadar güçlü metabolizmamız olur. Probiyotik bakteriler yine antioksidanlar gibi her türlü hücre zararına karşı savaşan küçük canlılardır. Bu bakterileri arttırmak için prebiyotik tüketmeliyiz. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir. Bunun yanında muz, pırasa, enginar, sarımsak ve soğan da bu bakterilerin artmasını sağlar.

Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

Sarımsak: İçinde kükürtlü bileşikler yanında A, B1 ve C vitamini de içeren neredeyse mucizevi bir besindir. Çünkü bağışıklığınızı kuvvetlendirecek ve hücrelerinizi koruyacak antibiyotik, antiviral, antibakteriyel ve antifungal etki gösterir. Sarımsağın bu etkilerinden yararlanabilmek için bütün olarak değil çiğnenip ezilmesi gerekmektedir. Her gün 1 diş sarımsak yeter.

Süper besinden her gün bir tane yutan hastalanmıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler....

Kırmızı meyveler: Antioksidan miktarı yüksek besinlerdir. Kızılcık, pembe greyfurt, pancar, nar likopen ve antosiyanin içerir ve sadece bağışıklığınız değil, bazı kanser ve kalp hastalıklarına karşı da koruyucudur.

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