Süper beyinlerin peşinde bir nörolog

Kötü bir eser, yalan söyleyen bir insan gibi

Sevda Sarıkaya'nın, piyanist Gülsin Onay'la yaptığı röportajdan bu kısacık alıntı, bir nörolog olarak Sarıkaya'nın tarzını da yansıtıyor: - Piyano sesi duyduğunuzda (güzel icra edilen bir eser) ne hissediyorsunuz? - Kendi dilimden konuşan biri var gibi hissediyorum. - Yine piyano ile kötü icra edilen bir eser duyduğunuzda hissetikleriniz nelerdir? - Beni korkunç rahatsız ediyor. O kadar üzüyor ki, oradan hemen kaçmak istiyorum. Tahammülüm yok gerçekten. Kötü icra edilen bir eser, yalan söyleyen bir insan gibi eliyor bana.



İnanılmaz bir zeka örneği



"Tabii bu röportajlar üzerinden analizlemek kısıtlı örneklem grubu olduğundan bilimsel açıdan sağlıklı değil. Ama ben size birkaç örnek vereyim. Mesela Selçuk Aydemir'in görsel zekasının üstünlüğünün emarelerini çocukluktan görüyoruz. Oyun kurgularken kuş bakışı kurguladığını belirtiyor mesela röportajında. Bu bize beynin görsel-mekansal kurgulamasının çocukken yaşının üzerinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca hedefe kilitlenmesi çok belirgin. Yaşamın her anında 'Şimdi ben buradan bir sonraki hedefim için ne alabilirim' şeklinde hareket ediyor. Benimle röportaj yaparken bile öyleydi inanın. Normalde pek röportaj kabul etmiyor. Röportaj yaparken bile konu dönüp dolaşıp karakterlerinin nöro-analizlerine geldi. Yine bir diğer örnek Ümmiye Koçak. Onun inanılmaz bir başarısı var. Çünkü köyde yaşıyor ve eğitim alabilme şansı olmamış. Ama yaptığı kısa film New York Film Festivali'nden ödülle dönüyor. Aklında hep kız çocuklarının okuması için bir şeyler yapmak var. Çocukluktaki düşünce sistemine baktığınızda bir filozof gibi hayatı sorgulamaları var. İnanılmaz bir zeka örneği."