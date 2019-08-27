Sürekli yorgun olmanızın sebebi maya alerjisi olabilir

Kendinizi sık sık yorgun hissediyor ama sebebini bulamıyor musunuz? Maya alerjisine sahip olabilirsiniz. Üstelik çok sevdiğiniz simit-peynir kahvaltısına veda etmek zorunda da kalabilirsiniz... Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi ve uykunuzu aldığınız halde sürekli yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? Maya alerjiniz olabilir! Diyetisyen Merve Saruhan, "Çoğu kişi mayaya alerjisi olduğunu bilmez. Kahvaltıda yediğiniz simit-peynir, poğaça, ekmek veya öğle yemeğinde tabağınızdaki ketçap bütün gününüzü mahvedebilir" dedi.