Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
09:31
Suyu bu şekilde içmek iltihaba yol açıyor! İşte su tüketimi için en doğru zaman...
Günlük olarak yeterli miktarda sıvı almanın önemi genel olarak bilinmektedir. Su, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işlev görmesinde kritik bir role sahiptir. Böbreklerin düzgün çalışmasını destekler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur, hücreleri besler ve vücut ısısının düzenlenmesine katkı sağlar. Ancak, su tüketmek için en uygun zaman genellikle göz ardı edilir. Bu yazıda, su içmek için en uygun zamanı anlatıyoruz