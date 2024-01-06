Suyun içerisine 1 tane ekleyin! Metabolizmayı ateşleyip yağ yakımını hızlandırıyor...

Özellikle egzersiz gibi yoğun terleme ile oluşan sıvı kaybında yeterli su tükettiğinizden emin olmanız gerekir. Su aynı zamanda sizi tok tutabilir. Yapılan araştırmalar susuzluk ve açlık hissinin benzer olduğunu, bu nedenle yeterli su tüketimediğinizde de aç hissederek gereğinden fazla kalori alabileceğinizi gösteriyor.