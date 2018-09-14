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Bu besin tam bir mucize!

Giriş Tarihi: 14.09.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 11:29
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Bu besin tam bir mucize!
Bu besin tam bir mucize!

keskin tadından ve acılığından dolayı çiğ olarak tüketilemeyen sebzeler arasındadır. Kudret narının sağlık açısından olan faydaları oldukça fazladır. Özellikle bu sebepten dolayı kudret narı nasıl yenir sorusunun cevabını bilmek gerekir. Kudret narının faydalarından en iyi şekilde yararlanmak isteyenlere işte kudret narı nasıl yenir sorusunun cevabı…

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Bu besin tam bir mucize!
Bu besin tam bir mucize!

'KARELA' OLARAK BİLİNİYOR

Hindistan'da karela olarak bilinen, dünyanın dört bir yanındaki tropikal ve alt tropikal bölgelerde bulunur. Kudret narı çeşitli kabak ve su kabakları içeren kabak ailesine veya kabak ailesine aittir. Kudret narının sindirim sistemi hastalıkları ve dolaşım sistemi hastalıklarına birçok yararı olduğu bilinmektedir.

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Bu besin tam bir mucize!
Bu besin tam bir mucize!

NASIL YENİLİR?

Sağlığımıza bu kadar faydalı olan nın nasıl yendiğini de bilmek gerekmektedir. Kudret narı nasıl yenir sorusunun cevabı oldukça basittir. Kudret narının faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için sağlıklı pişirme tekniklerini denemeniz gerektiğini unutmamalısınız. Kudret narını kızartma veya marmelat olarak tüketmek sağlık açsından herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Kudret narı nasıl yenir sorusunun cevabını arayanlara işte Kudret narı nasıl yenir?

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Bu besin tam bir mucize!
Bu besin tam bir mucize!

İÇİNDEKİ ACIMSI SIVIYI AZALTMAK İÇİN…

nın içeriğinde acımsı bir sıvı barındırır. Bu acıyı azaltmak adına kudret narını pişirirken bazı sebzelerle birleşim oluşturmanız, yemeğin acısını azaltmaya yardımcı olacaktır. Soğan, patates ve domates gibi sebzelerle kudret narını pişirebilirsiniz. Kudret narını pişirmeye başlamadan önce aşağıda vermiş olduğumuz kudret narı nasıl yenir sorusuna cevap niteliğinde olan kudret narı pişirme tekniklerine göz atabilirsiniz.

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Bu besin tam bir mucize!
Bu besin tam bir mucize!

KUDRET NARININ ACISI NASIL AZALTILIR?

* nı düzgün bir şekilde kazın

* Tüm tohumları çıkarın, özellikle de büyük olanları

* Düzgün bir şekilde yıkayın, tuzla beraber marine edin ve en az yarım saat boyunca bir kenara bırakın

* Kudret narının suyunu sıkın.

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Bu besin tam bir mucize!
Bu besin tam bir mucize!

BAHARAT VE SEBZELERLE PİŞİRİLDİĞİNDE...

* Aşırı tuzun temizlenmesini sağlayarak düzgün bir şekilde yıkayın

* Kesilmiş parçaları su ve limon karışımında kaynatın.

* nı demirhindi suyunda en az yarım saat bekletmekte pişirirken oldukça yardımcı olacaktır.

* Kudret narının içerisindeki aşırı acı tat azaldığında bu sebzeyle pişirmek kolaylaşır.

* Aromatik baharatlar ve diğer sebzelerle birlikte pişirildiğinde bu yemeğe hayran kalabilirsiniz.

* Sadece lezzeti değil kudret narını tüketmek sağlık açısından da müthiş faydalar sağlayacaktır. Lezzetinin yanı sıra muhteşem faydaları yanınıza kar kalacaktır.

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Bu besin tam bir mucize!
Bu besin tam bir mucize!

İŞTE ENFES TARİF...

nasıl yenir sorusunun cevabını birkaç tarifle de sizlere açıklayalım. İşte kudret narı nasıl yenir sorusuna cevap olarak araştırdığımız enfes tarifler…

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