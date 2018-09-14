Bu besin tam bir mucize!

BAHARAT VE SEBZELERLE PİŞİRİLDİĞİNDE...
* Aşırı tuzun temizlenmesini sağlayarak düzgün bir şekilde yıkayın
* Kesilmiş parçaları su ve limon karışımında kaynatın.
* Kudret narını demirhindi suyunda en az yarım saat bekletmekte pişirirken oldukça yardımcı olacaktır.
* Kudret narının içerisindeki aşırı acı tat azaldığında bu sebzeyle pişirmek kolaylaşır.
* Aromatik baharatlar ve diğer sebzelerle birlikte pişirildiğinde bu yemeğe hayran kalabilirsiniz.
* Sadece lezzeti değil kudret narını tüketmek sağlık açısından da müthiş faydalar sağlayacaktır. Lezzetinin yanı sıra muhteşem faydaları yanınıza kar kalacaktır.