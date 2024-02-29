Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
15:46
Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...
Şiddetli bir şekilde tatlı tüketme ihtiyacı, tatlı krizi olarak tanımlanıyor. Tatlı krizinin kandaki glukoz seviyesindeki dengesizlik sebebiyle ortaya çıktığını söyleyen Dyt. Dilara Durak, "Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri de olabilir. Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri genellikle biyolojik ve hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Genellikle birden fazla nedenle ilişkilidir ve bu nedenle bireysel bir yaklaşım benimsemek önemlidir" uyarısında bulundu. Durak, tatlı krizini yenmeye yönelik öneriler de paylaştı.