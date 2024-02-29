Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...

"Östrojen ve progesteron gibi hormonlardaki dalgalanmalar, tatlı isteğini artırabilir. Stres altında olan bireyler genellikle tatlı veya yüksek karbonhidratlı gıdalara yönelebilirler. Bu, kortizol ve diğer stres hormonlarının etkisiyle ilgili olabilir. Tatlı tüketimi, özellikle rafine şeker içeren gıdalar, bağımlılık benzeri bir etki yapabilir. Bu durum, kişinin sürekli olarak tatlı ihtiyacını artırabilir. Yetersiz uyku, ghrelin hormonunun artmasına ve leptin hormonunun azalmasına neden olabilir. Bu durum, açlık hissini artırabilir ve tatlı krizlerini tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.