Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:46

Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...

Şiddetli bir şekilde tatlı tüketme ihtiyacı, tatlı krizi olarak tanımlanıyor. Tatlı krizinin kandaki glukoz seviyesindeki dengesizlik sebebiyle ortaya çıktığını söyleyen Dyt. Dilara Durak, "Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri de olabilir. Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri genellikle biyolojik ve hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Genellikle birden fazla nedenle ilişkilidir ve bu nedenle bireysel bir yaklaşım benimsemek önemlidir" uyarısında bulundu. Durak, tatlı krizini yenmeye yönelik öneriler de paylaştı.

DHA
Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...

Şiddetli bir şekilde tatlı tüketme ihtiyacı, tatlı krizi olarak tanımlanıyor. Tatlı krizinin kandaki glukoz seviyesindeki dengesizlik sebebiyle ortaya çıktığını söyleyen Dyt. Dilara Durak, "Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri de olabilir. Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri genellikle biyolojik ve hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Genellikle birden fazla nedenle ilişkilidir ve bu nedenle bireysel bir yaklaşım benimsemek önemlidir" uyarısında bulundu. Durak, tatlı krizini yenmeye yönelik öneriler de paylaştı."

Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...

Hormonal dengenin tatlı yeme isteğini etkilediğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Dilara Durak, "Serotonin, mutluluk hissini artıran bir nörotransmitterdir. Tatlı tüketimi, serotonin salınımını artırabilir. Bu nedenle, kişiler stresli veya üzgün olduklarında tatlı tüketme isteği artabilir. Leptin, tokluk hissini kontrol eden bir hormondur, ghrelin ise açlık hissini artıran bir hormondur. Bu hormonların dengesizliği, tatlı krizlerine neden olabilir. Özellikle menstrüasyon dönemlerinde, hormonal değişiklikler tatlı krizlerini tetikleyebilir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...

"Östrojen ve progesteron gibi hormonlardaki dalgalanmalar, tatlı isteğini artırabilir. Stres altında olan bireyler genellikle tatlı veya yüksek karbonhidratlı gıdalara yönelebilirler. Bu, kortizol ve diğer stres hormonlarının etkisiyle ilgili olabilir. Tatlı tüketimi, özellikle rafine şeker içeren gıdalar, bağımlılık benzeri bir etki yapabilir. Bu durum, kişinin sürekli olarak tatlı ihtiyacını artırabilir. Yetersiz uyku, ghrelin hormonunun artmasına ve leptin hormonunun azalmasına neden olabilir. Bu durum, açlık hissini artırabilir ve tatlı krizlerini tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...

"Kan şekerinin düşmesinin vücudu enerji arayışına ittiğini belirten Durak, "Bu durum, tatlı veya karbonhidratlı gıdaların tüketilmesini isteyen bir tepkiye neden olabilir. İnsülin ve glukagon gibi hormonlar, kan şekerini düzenlemede önemli bir rol oynar" diyerek tatlı krizini yenmek için şu önerilerde bulundu:

Tatlı krizlerini yok ediyor! Diyetisyenlerin favorisi: Tüm gün tok tutan o mucize besin...

"SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN"

"Sağlıklı atıştırmalıklar, meyve dilimleri, sebzeler, yoğurt veya yulaf ezmesi gibi düşük kalorili alternatiflerdir. Hazır bulundurarak tatlı krizlerinizde bu sağlıklı seçeneklere yönelebilirsiniz.

SON DAKİKA