Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Vücudumuzda meydana gelen birçok hastalık aslında günler hatta aylar öncesinde küçük sinyaller veriyor. Vücudumuzu iyi tanımamız aslında birçok hastalığı öncesinde fark etmemizi sağlıyor. Hastalık belirtilerinin meydana geldiği ilk kısımlardan biri tırnaklar... Tırnaklardaki renk değişimi, çukur görünüm, çabuk kırılma gibi birçok problem aslında vücudumuzun hastalıklar için verdiği sinyaller... Tırnaklar, vitamin eksikliğinden kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığı önceden haber veriyor. Peki, tırnaklardaki değişimler hangi hastalıkların habercisi? İşte ayrıntılar...