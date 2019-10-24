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böyle görünüyorsa dikkat!

Vücudumuzda meydana gelen birçok hastalık aslında günler hatta aylar öncesinde küçük sinyaller veriyor. Vücudumuzu iyi tanımamız aslında birçok hastalığı öncesinde fark etmemizi sağlıyor. Hastalık belirtilerinin meydana geldiği ilk kısımlardan biri tırnaklar... Tırnaklardaki renk değişimi, çukur görünüm, çabuk kırılma gibi birçok problem aslında vücudumuzun hastalıklar için verdiği sinyaller... Tırnaklar, vitamin eksikliğinden kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığı önceden haber veriyor. Peki, tırnaklardaki değişimler hangi hastalıkların habercisi? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:42
Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Vücudumuzda meydana gelen birçok hastalık aslında günler hatta aylar öncesinde küçük sinyaller veriyor. Vücudumuzu iyi tanımamız aslında birçok hastalığı öncesinde fark etmemizi sağlıyor. Hastalık belirtilerinin meydana geldiği ilk kısımlardan biri tırnaklar... Tırnaklardaki renk değişimi, çukur görünüm, çabuk kırılma gibi birçok problem aslında vücudumuzun hastalıklar için verdiği sinyaller... Tırnaklar, vitamin eksikliğinden kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığı önceden haber veriyor. Peki, tırnaklardaki değişimler hangi hastalıkların habercisi? İşte ayrıntılar...

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Tırnaklarınızdaki eğrilik, çukurluk, girinti ve çıkıntılara bakın. Eğer çabuk kırılıyorsa kalınlığını kontrol edin. Tırnağınız, altındaki ve etrafındaki derinin rengini kontrol edin. Çünkü tırnaklarınızdaki belirtiler hastalık habercisi olabilir!

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Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Tırnaklarını sizlere hangi hastalıklara sahip olduğunuzu ya da olabileceğinizi gösterebilir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaların sonuçları şaşırttı. İşte uzmanların tırnaklar için yaptığı uyarılar…

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Renksiz tırnak: Sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe- pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir.

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Yeşil tırnaklar: Bakteriyal enfeksiyonun göstergesidir.

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Tırnaklarda kırmızı çizgi: Kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir.

Tırnaklarınız böyle görünüyorsa dikkat!

Mavimsi tırnak: Kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir.

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