Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
09:58
Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor
Vücut tarafından üretilemediği için dışarıdan besin ve takviyeler yoluyla alınması gereken B12 vitamini, eksikliği durumunda hafıza sorunlarını beraberinde getirir. Uzmanlar, B12 vitamini eksikliğinin bilişsel fonksiyonları doğrudan etkilediğini ve gün içinde halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerin oluşmasına sebebiyet verdiğini belirtiyor. Peki, B12 vitamin eksikliği nasıl giderilir? İşte B12 eksikliğini gideren besinler...