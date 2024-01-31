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Haberler Galeri Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor
Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 09:58

Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor

Vücut tarafından üretilemediği için dışarıdan besin ve takviyeler yoluyla alınması gereken B12 vitamini, eksikliği durumunda hafıza sorunlarını beraberinde getirir. Uzmanlar, B12 vitamini eksikliğinin bilişsel fonksiyonları doğrudan etkilediğini ve gün içinde halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerin oluşmasına sebebiyet verdiğini belirtiyor. Peki, B12 vitamin eksikliği nasıl giderilir? İşte B12 eksikliğini gideren besinler...

Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor

Vücudun tek başına üretemediği B12 vitamini, en çok eksikliğinin hissedildiği vitaminlerden biridir. Özellikle hamilelik döneminde alınması önerilen B12 vitamini, DNA'nın oluşmasını sağlar ve sinir sistemi için vazgeçilmezdir. B12 vitamin eksikliği genellikle hayvansal gıda tüketmeyenlerde ortaya çıkar. Kansızlık, psikolojik rahatsızlıklar ve nörolojik bozuklukların temelinde B12 vitamin eksikliği yatıyor olabilir. B12 vitamini, bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenir.

Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bağırsakların çalışmasında etkili olan B12 vitamini eksilince bu çalışma doğrudan etkilenir. Bu nedenle bağırsak, besinleri çözümlemekte zorlanır. Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına neden olur.

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Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor

Sinir uçlarının sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlaması için B12 en gerekli vitaminlerdendir. B12 vitamini eksildiğinde sinir hücreleri beyne uyarıcı vermez ve bu durum beyin yorgunluğuna neden olur. Beyin yorgunluğu beraberinde psikolojik rahatsızlıkları getirir.

Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor

Hastalıklara karşı direncin azalmasının nedenleri arasında B12 vitamin eksikliği bulunuyor. Sık sık yaşanan grip ve yorgunluğun temel nedenin altında B12 eksikliği olabilir.

Tükettiğiniz anda B12 kaynaklarını dolduruyor! Bu besini tüketen zehir gibi hafızaya sahip oluyor

B12 vitamin eksikliğinin en belirgin belirtilerinden biri tırnak kırılması ve saç dökülmesidir. Zayıflayan sinir hücreleri gerekli vitamin ve mineralleri hücrelere yetiştiremediği için buralardaki kök hücreler zayıflar. Bu da saç dökülmesine neden olur.

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