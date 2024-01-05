Giriş Tarihi: 05.01.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
14:42
Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini öldürmeye başlıyor! Doktorlar 'Evinize bile sokmayın' diyor
Birçok besin, vücuda alındığından itibaren üst düzeyde bir fayda sağlar. Ancak, katkı maddeli, bol şekerli veya bol tuzlu besinler fayda yerine zarara neden olur. Tüketildiği andan itibaren beyin başta olmak üzere, böbrekler ve kalp damarlarını doğrudan etkiler. Uzmanlar, zararları kanıtlanmış besinlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hangi besinler için 'Evinize bile sokmayın' uyarısı yapılıyor? İşte tüketmemeniz gereken besinler...