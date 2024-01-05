Tükettiğiniz anda beyin hücrelerini öldürmeye başlıyor! Doktorlar ’Evinize bile sokmayın’ diyor

Yapılan araştırmalar, beyin hücrelerini direkt etkileyerek beyinde işlev kaybına neden olan besinleri ortaya koydu. Buna göre, bazı besinlerin sık tüketilmesi beyin hücrelerini olumsuz etkiliyor. Peki, hangi besinler beyin hücrelerini doğrudan olumsuz etkiliyor. İşte fazla miktarda tüketildiğinde beyinde işlev kaybına neden olan besinler...