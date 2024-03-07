Giriş Tarihi: 07.03.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
15:06
Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor
Tüketilen sağlıksız besinler tüm vücudu etkilediği gibi böbrekleri de doğrudan etkileyerek işlev kaybına neden oluyor. Uzmanlar, böbreklerde meydana gelen işlev kaybının önemsenmemesi halinde böbrek yetmezliğine varan ciddi sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekiyor. Peki, hangi besinleri tüketmek doğrudan böbrek sağlığını bozuyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren böbrekleri yoran ve işlev bozukluğuna sebep olan besinler...