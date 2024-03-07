Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor
Giriş Tarihi: 07.03.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 15:06

Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor

Tüketilen sağlıksız besinler tüm vücudu etkilediği gibi böbrekleri de doğrudan etkileyerek işlev kaybına neden oluyor. Uzmanlar, böbreklerde meydana gelen işlev kaybının önemsenmemesi halinde böbrek yetmezliğine varan ciddi sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekiyor. Peki, hangi besinleri tüketmek doğrudan böbrek sağlığını bozuyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren böbrekleri yoran ve işlev bozukluğuna sebep olan besinler...

Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor

FAST FOOD:

Kalori bakımından oldukça yüksek olan fast food besinler, içerisindeki yağ, şeker ve tuz nedeniyle sağlığı tehdit ediyor. Sürekli olarak tüketildiğinde böbreklerde taş oluşumuna ardından da böbreklerde işlev kaybına neden oluyor.

Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor

TRANS YAĞLAR:

Kalp damar sağlığını tehdit eden trans yağlar, aynı zamanda böbrek sağlığını da direkt etkiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor

HAZIR ÇORBALAR VE HAZIR YEMEKLER:

Pratik olması nedeniyle tercih edilen hazır çorba ve yemekler, bol miktarda tuz, koruyucu ve katkı maddesi içeriyor.

Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor

HAZIR SOSLAR VE KONSERVELER:

Hazır soslar ve konserveler genellikle yüksek miktarda tuz, şeker ve koruyucu içerir. Düzenli tüketimi böbreklerde işlev kaybına neden olabilir.

Tükettiğiniz anda böbrekleri bitiriyor! Dünyanın en sağlıksız besini diyalize götürüyor

ŞEKERLİ İÇECEKLER:

Kola, gazlı ve şekerli içecekler yüksek miktarda katkı maddesi içeriyor. Obezite, tip 2 diyabet ve kolesterol sorunlarını beraberinde getiriyor. Uzun süre şekerli içecek tüketilmesi böbreklerde işlev kaybını da beraberinde getiriyor.

SON DAKİKA