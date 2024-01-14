Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Sağlıksız besinler genellikle kötü kolesterole neden olan, tansiyonu yükselten ve damar sertliğine yol açan besinlerdir. Fazla tüketildiğinde vücuda etkileri oldukça ciddi olan bu besinler, bağışıklık sistemini çökerttiği gibi aynı zamanda kalp hastalıklarının kapısını aralıyor. İşte kalp sağlığını korumak için tüketimi sınırlandırılması gereken besinler…