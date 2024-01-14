Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
15:05
Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz
Bazı besinlerin tüketildiği andan itibaren kalp sağlığını doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Kardiyologların ağzına bile sürmediği bu besinler, kalp damar tıkanıklığını doğrudan etkiliyor. Tüketildiği andan itibaren damarlardaki kolesterol miktarını artırdıkları için genel sağlığı olumsuz etkiliyorlar. Peki, hangi besinler kalp sağlığını doğrudan etkiliyor? İşte ağzınıza bile sürmemeniz gereken besinler...