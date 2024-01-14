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Haberler Galeri Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz
Giriş Tarihi: 14.01.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 15:05

Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Bazı besinlerin tüketildiği andan itibaren kalp sağlığını doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Kardiyologların ağzına bile sürmediği bu besinler, kalp damar tıkanıklığını doğrudan etkiliyor. Tüketildiği andan itibaren damarlardaki kolesterol miktarını artırdıkları için genel sağlığı olumsuz etkiliyorlar. Peki, hangi besinler kalp sağlığını doğrudan etkiliyor? İşte ağzınıza bile sürmemeniz gereken besinler...

Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

Sağlıksız besinler genellikle kötü kolesterole neden olan, tansiyonu yükselten ve damar sertliğine yol açan besinlerdir. Fazla tüketildiğinde vücuda etkileri oldukça ciddi olan bu besinler, bağışıklık sistemini çökerttiği gibi aynı zamanda kalp hastalıklarının kapısını aralıyor. İşte kalp sağlığını korumak için tüketimi sınırlandırılması gereken besinler…

Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

TRANS YAĞLAR:

Trans yağlar, margarin, dondurulmuş hamur işleri, fast-food ürünleri ve hazır atıştırmalıklarda bulunur. Yüksek trans yağ tüketimi, kötü kolesterolü (LDL) artırabilir ve kalp hastalıkları riskini yükseltebilir.

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Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

DOYMUŞ YAĞLAR:

Doymuş yağlar, kırmızı et, süt ürünleri, tereyağı ve hindistancevizi yağı gibi kaynaklarda bulunur. Aşırı doymuş yağ tüketimi, kolesterol seviyelerini artırabilir ve kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

BULYON:

Çoğu bulyon, glutamat içermesi nedeniyle sağlığı oldukça zararlıdır. Monosodyum glutamat (MSG) adı verilen bir bileşen, bazı insanlarda migren benzeri baş ağrılarına neden olabilir. Baş ağrıları ve migren atakları, vücudu strese sokabilir ve bu da kalp sağlığına zarar verebilir.

Tükettiğiniz anda kalbi çürütüyor! Bu zararını bilmeden tüketiyoruz

ŞEKERLİ İÇECEKLER:

Şekerli içecekler obeziteye yol açabilir. Aynı zamanda insülin direncini artırarak kalp hastalığı riskini artırabilir.

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