Tüm hastalıklara deva oluyor! İşte İbn-i Sina’nın insanlık için mucizevi tarifi

Hekimlerin Piri olarak bilinen İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce keşfettiği mucize tarifin birçok hastalığa karşı adeta kalkan olduğunu biliyor muydunuz? Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bağışıklık sistemini desteklemek büyük önem taşırken salgın sürecinde neredeyse herkes doğal kür ve sağlıklı tariflerle vücuduna iyi bakmaya başladı. İbn-i Sina'nın Küçük Tıp Kanunu kitabında yüzyıllar önce bahsettiği her derde deva olduğunu ifade ettiği bu tarifi yapmak ise oldukça basit. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl mucize dediği o besin…