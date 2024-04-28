Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
13:15
Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları "doğal kansersavar" diyor...
Yapılan her yeni araştırma, tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli bir rol oynadığını kanıtlıyor. Sonuç olarak, tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek çok önemlidir. Kansere karşı koruyucu etkisi ile öne çıkan bir bitki üzerine yapılan çalışmalar, son zamanlarda bilim dünyasında da büyük ses getirdi. "Kansere karşı ne yapılmalı?" sorusunun cevabı hale gelen bu bitki, büyük dikkat çekiyor. İşte ömrü uzatan şifa kaynağı...