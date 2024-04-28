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Haberler Galeri Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları "doğal kansersavar" diyor...
Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 13:15

Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları "doğal kansersavar" diyor...

Yapılan her yeni araştırma, tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli bir rol oynadığını kanıtlıyor. Sonuç olarak, tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek çok önemlidir. Kansere karşı koruyucu etkisi ile öne çıkan bir bitki üzerine yapılan çalışmalar, son zamanlarda bilim dünyasında da büyük ses getirdi. "Kansere karşı ne yapılmalı?" sorusunun cevabı hale gelen bu bitki, büyük dikkat çekiyor. İşte ömrü uzatan şifa kaynağı...

Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları doğal kansersavar diyor...

Kekik ve biberiye, tümör baskılayıcı özellikleri nedeniyle kanserin önlenmesinde en iyi bitkiler arasındadır.

Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları doğal kansersavar diyor...

2019 yılında International Journal of Molecular Science'de bir araştırma ekibi, kekiğin anti-tümör etkilerini inceledi.


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Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları doğal kansersavar diyor...

"KEKİK TÜMÖR HACMİNİ %85 ORANINDA AZALTABİLİYOR"

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, kekik içeren iki farklı konsantrasyon, kontrol gruplarına kıyasla tümör hacmini %85 ve %84 oranında azalttı.



Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları doğal kansersavar diyor...

Ek olarak, araştırmacılar, kontrol gruplarına kıyasla tümörlerin sıklığında yaklaşık %53 azalma gördüler.




Tümör hücrelerini %85 küçülten bitki keşfedildi! Bilim insanları doğal kansersavar diyor...

Kekiğin bu etkilerinin çoğu, terpenoid olarak bilinen antioksidan özelliklere sahip fitokimyasallar grubunun bir sonucu olarak gerçekleşir. Antioksidan özellikleri, hücreleri kansere karşı koruyabilen bir mekanizmayı içerir.





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