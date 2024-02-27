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Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:33

Türk halkının "yürüyüş haritası" çıkarıldı! En çok bu yaş grubu...

Araştırma şirketi Areda Survey, 'Türk Halkının Yürüyüş Alışkanlıkları' başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. Aynı araştırmanın 2023 ve 2024 verileri kıyaslandığında katılımcıların yürüyüş yapma süresinde azaltma olduğu görülüyor. Katılımcılar 2023 yılında yüzde 39,3 oranıyla gün içinde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ederken, 2024 yılında bu oran yüzde 32,9'a düşüyor.

DHA
Türk halkının yürüyüş haritası çıkarıldı! En çok bu yaş grubu...

Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirilen 'Türk Halkının Yürüyüş Alışkanlıkları' araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 32,9'u günde bir saatten fazla yürüyüş yapıyor.

Türk halkının yürüyüş haritası çıkarıldı! En çok bu yaş grubu...

Gün içinde pek yürüyüş yapmadığını söyleyenler ise yüzde 26,3'te kalıyor. Araştırmaya göre, erkekler, kadınlardan yüzde 19,5 oranıyla daha fazla yürüyüş yapıyor.

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Türk halkının yürüyüş haritası çıkarıldı! En çok bu yaş grubu...

YÜRÜYÜŞ YAPMA SÜRESİ DÜŞÜYOR

Teknolojinin yükselişiyle birlikte; otomasyon, uzaktan çalışma ve eğlence sektöründeki dijital gelişmeler, bireyleri daha az hareketli bir yaşam tarzına yönlendirebiliyor.

Türk halkının yürüyüş haritası çıkarıldı! En çok bu yaş grubu...

Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle yapılan son araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 32,9'u günde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ediyor.

Türk halkının yürüyüş haritası çıkarıldı! En çok bu yaş grubu...

Yüzde 26,6'sı yarım saatten fazla, yüzde 14,3'ü yarım saatten az, yüzde 26,3'ü ise gün içinde pek yürüyüş yapmadığını belirtiyor.

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