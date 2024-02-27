Giriş Tarihi: 27.02.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
14:33
Türk halkının "yürüyüş haritası" çıkarıldı! En çok bu yaş grubu...
Araştırma şirketi Areda Survey, 'Türk Halkının Yürüyüş Alışkanlıkları' başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. Aynı araştırmanın 2023 ve 2024 verileri kıyaslandığında katılımcıların yürüyüş yapma süresinde azaltma olduğu görülüyor. Katılımcılar 2023 yılında yüzde 39,3 oranıyla gün içinde bir saatten fazla yürüyüş yaptığını ifade ederken, 2024 yılında bu oran yüzde 32,9'a düşüyor.